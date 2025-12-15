Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© t.me/vladislav_kuznecov is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:42

Выехали компанией — и не вернулись: тревожная история снегоходчиков в горах

В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром

Горные маршруты и снегоходы нередко воспринимаются как безопасное зимнее развлечение, но иногда такие поездки заканчиваются тревожными историями. Турпром сообщил о происшествии в Пермском крае, где во время катания в горах пропала группа из 13 туристов, и связь с ними была утрачена практически сразу после начала маршрута.

Исчезновение группы в горах

Компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет приехала на отдых из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. По данным местных изданий, 13 декабря туристы выдвинулись на снегоходах от гостевого дома "Ослянка House". По информации, которой располагает Турпром со слов родственников, вскоре после старта один из мужчин сообщил жене, что группа поднялась на вершину и готовится к спуску.

После этого связь оборвалась. Туристы не вернулись на базу, и никаких новых сообщений от них больше не поступало. С этого момента родные и знакомые начали бить тревогу, а ситуация была передана спасательным и волонтёрским структурам.

Условия и сложности поисков

Как уточняет Турпром, в группе были как опытные спортсмены, так и любители, что усложняет оценку их действий в экстремальной ситуации. В день исчезновения в горах наблюдалась плохая видимость, что само по себе повышает риск потери ориентиров и аварий.
К моменту подготовки поисков температура в районе оставалась минусовой, продолжался снегопад. Эти факторы значительно осложняют любые работы на местности и делают немедленный выход поисковых групп невозможным. По имеющимся данным, волонтёры планируют начать активную фазу поисков утром, когда погодные условия позволят действовать безопаснее.

Почему снегоходы считаются зоной риска

На фоне инцидента Турпром напомнил, что снегоходы, несмотря на популярность, остаются потенциально опасным видом техники. Высокая скорость и сложное управление на пересечённой местности требуют опыта и быстрой реакции. Ошибка водителя на снегу или льду часто приводит к потере контроля.

Дополнительный риск создают погодные условия. Снегопады, туман и слабая видимость затрудняют ориентирование и повышают вероятность столкновений с препятствиями. Немаловажную роль играет и неподготовленность туристов: отсутствие защитной экипировки, незнание маршрута и недооценка рельефа могут привести к тяжёлым последствиям.

Фактор человеческой ответственности

Отдельно специалисты обращают внимание на дисциплину и поведение участников поездок. В туристической практике нередко фиксируются случаи управления снегоходами в состоянии алкогольного опьянения, что резко увеличивает риск аварий.

Ситуация в Пермском крае показывает, что даже организованная поездка и наличие техники не гарантируют безопасности. В горах сочетание погоды, рельефа и человеческого фактора может за считанные минуты превратить отдых в чрезвычайную ситуацию.

