Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Полиции разрешили выдворять мигрантов из России без решения суда
  1. Главная
  2. Общество

Полиция России получила право выдворять мигрантов по новому закону, который подписал Путин

Полиции разрешили выдворять мигрантов из России без решения суда

Подписанный Владимиром Путиным закон действительно значительно изменяет подход к выдворению иностранных граждан из России. Теперь сотрудники МВД смогут самостоятельно принимать решения о депортации за определенные правонарушения, что, как ожидается, ускорит и упростит процесс. Это означает, что полицейские получат больше полномочий в сфере контроля миграции, что может повлиять на общую ситуацию с миграцией в стране.

Ранее лишь суды могли рассматривать дела о выдворении мигрантов, и это порой затягивало процесс. Новые меры направлены на ужесточение контроля за мигрантами, что включает и более тщательный учет тех, кто находится в стране на основании временных или постоянных виз. Также стоит отметить, что акцент делается на унификацию процессов, что должно сделать их более прозрачными и предсказуемыми как для мигрантов, так и для правоохранительных органов.

Данные изменения могут вызвать различные реакции со стороны общества и мигрантского сообщества, так как ужесточение контроля может быть воспринято как мера, направленная на усиление давления на иностранных граждан, находящихся в России. Однако с другой стороны, некоторые могут рассматривать это как необходимый шаг для борьбы с нарушениями миграционного законодательства.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 License)

Мир

МОК намерен наградить медалями российских фигуристок

МОК намерен наградить медалями российских фигуристок

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в ближайшее время вручить бронзовые медали российским фигуристам за их выступление в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК, подчеркнув своё уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и обещание выполнить вручение наград в установленные сроки.

Читать полностью
В Германии назвали планы Трампа по урегулированию конфликта нереалистичными

В Германии назвали планы Трампа по урегулированию конфликта нереалистичными

Амира Мохамед Али, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), высказалась против плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за один день.

Читать полностью

Общество

Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.

Читать полностью
Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения

Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, участвующих в государственной программе по добровольному переселению.

Читать полностью

Новости