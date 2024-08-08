Полиция России получила право выдворять мигрантов по новому закону, который подписал Путин

Подписанный Владимиром Путиным закон действительно значительно изменяет подход к выдворению иностранных граждан из России. Теперь сотрудники МВД смогут самостоятельно принимать решения о депортации за определенные правонарушения, что, как ожидается, ускорит и упростит процесс. Это означает, что полицейские получат больше полномочий в сфере контроля миграции, что может повлиять на общую ситуацию с миграцией в стране.
Ранее лишь суды могли рассматривать дела о выдворении мигрантов, и это порой затягивало процесс. Новые меры направлены на ужесточение контроля за мигрантами, что включает и более тщательный учет тех, кто находится в стране на основании временных или постоянных виз. Также стоит отметить, что акцент делается на унификацию процессов, что должно сделать их более прозрачными и предсказуемыми как для мигрантов, так и для правоохранительных органов.
Данные изменения могут вызвать различные реакции со стороны общества и мигрантского сообщества, так как ужесточение контроля может быть воспринято как мера, направленная на усиление давления на иностранных граждан, находящихся в России. Однако с другой стороны, некоторые могут рассматривать это как необходимый шаг для борьбы с нарушениями миграционного законодательства.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 License)
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