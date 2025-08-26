Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:01

Пробки убивают — депутат предлагает дать уязвимым право на свободный путь

В Госдуму внесён законопроект о праве мотоциклистов и автомобилей со знаком "Инвалид" ездить по выделенкам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, который предлагает разрешить движение по выделенным полосам для мотоциклистов и автомобилей со знаком "Инвалид". Об этом сообщает ТАСС.

Суть инициативы
Законопроект предполагает внесение поправок в статью 12.17 КоАП РФ. Согласно предложению:

  • от ответственности будут освобождены водители мотоциклов и мопедов,
  • а также транспортные средства со знаком "Инвалид", при условии что данные о них внесены в федеральный реестр.

Аргументы автора законопроекта
Ярослав Нилов пояснил, что:

  • для людей с ограниченными возможностями длительное нахождение в пробках может негативно влиять на состояние здоровья и настроение,
  • предоставление права на движение по выделенным полосам станет объективной необходимостью.

"Аналогичные возможности для мощного двухколёсного транспорта — это шанс значительно снизить аварийность с участием мотоциклов и мопедов", — отметил депутат.

Итог
Если законопроект будет принят, мотоциклы, мопеды и автомобили инвалидов смогут свободно двигаться по выделенным полосам, что должно повысить безопасность на дорогах и облегчить жизнь социально уязвимым категориям граждан.

