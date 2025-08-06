Один прыщ — три рубца: почему ковырять лицо опаснее, чем кажется
Кажется, что избавиться от прыща — дело пары секунд. Но дерматологи по всему миру утверждают: это не просто плохая идея, а риск, который может обернуться шрамами и воспалениями.
Бразильский дерматолог Ромуло Малакиас, член Бразильского общества дерматологии, рассказал изданию Terra, почему привычку выдавливать акне нужно как можно скорее оставить в прошлом.
"Прыщ уходит, проблема остаётся"
"Не рекомендуется выдавливать высыпания, так как это может привести к различным инфекциям, шрамам и пятнам постакне", — предостерёг врач.
Особенно опасно воздействовать на глубокие закрытые комедоны. Такие "ковыряния" провоцируют неконтролируемое воспаление, которое нередко затрагивает даже здоровые участки кожи.
Что происходит с кожей после выдавливания
По словам Малакиаса, при попытке выдавить прыщ:
- его содержимое может проникнуть в глубокие слои кожи,
- бактерии — распространяются по соседним зонам,
- появляется боль, отёчность, покраснение,
- в тяжёлых случаях — вторичная инфекция и рубцы.
"Многие пациенты, которые самостоятельно воздействуют на высыпания, позже жалуются на ухудшение состояния кожи и болезненные ощущения", — добавил специалист.
Что делать вместо выдавливания?
- Обратитесь к врачу-дерматологу — он подберёт индивидуальное лечение.
- Используйте неагрессивные средства с салициловой кислотой, азелаином, цинком.
- При необходимости применяйте медицинские пластыри от акне.
- И самое главное — наберитесь терпения: воспаления проходят, а рубцы остаются надолго
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