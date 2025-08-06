Один прыщ — три рубца: почему ковырять лицо опаснее, чем кажется

Кажется, что избавиться от прыща — дело пары секунд. Но дерматологи по всему миру утверждают: это не просто плохая идея, а риск, который может обернуться шрамами и воспалениями.

Бразильский дерматолог Ромуло Малакиас, член Бразильского общества дерматологии, рассказал изданию Terra, почему привычку выдавливать акне нужно как можно скорее оставить в прошлом.

"Прыщ уходит, проблема остаётся"

"Не рекомендуется выдавливать высыпания, так как это может привести к различным инфекциям, шрамам и пятнам постакне", — предостерёг врач.

Особенно опасно воздействовать на глубокие закрытые комедоны. Такие "ковыряния" провоцируют неконтролируемое воспаление, которое нередко затрагивает даже здоровые участки кожи.

Что происходит с кожей после выдавливания

По словам Малакиаса, при попытке выдавить прыщ:

его содержимое может проникнуть в глубокие слои кожи,

бактерии — распространяются по соседним зонам,

появляется боль, отёчность, покраснение,

в тяжёлых случаях — вторичная инфекция и рубцы.

"Многие пациенты, которые самостоятельно воздействуют на высыпания, позже жалуются на ухудшение состояния кожи и болезненные ощущения", — добавил специалист.

Что делать вместо выдавливания?