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Гормоны и кожа
Гормоны и кожа
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Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Один прыщ — три рубца: почему ковырять лицо опаснее, чем кажется

Что делать вместо выдавливания прыщей — советы дерматолога

Кажется, что избавиться от прыща — дело пары секунд. Но дерматологи по всему миру утверждают: это не просто плохая идея, а риск, который может обернуться шрамами и воспалениями.

Бразильский дерматолог Ромуло Малакиас, член Бразильского общества дерматологии, рассказал изданию Terra, почему привычку выдавливать акне нужно как можно скорее оставить в прошлом.

"Прыщ уходит, проблема остаётся"

"Не рекомендуется выдавливать высыпания, так как это может привести к различным инфекциям, шрамам и пятнам постакне", — предостерёг врач.

Особенно опасно воздействовать на глубокие закрытые комедоны. Такие "ковыряния" провоцируют неконтролируемое воспаление, которое нередко затрагивает даже здоровые участки кожи.

Что происходит с кожей после выдавливания
По словам Малакиаса, при попытке выдавить прыщ:

  • его содержимое может проникнуть в глубокие слои кожи,
  • бактерии — распространяются по соседним зонам,
  • появляется боль, отёчность, покраснение,
  • в тяжёлых случаях — вторичная инфекция и рубцы.

"Многие пациенты, которые самостоятельно воздействуют на высыпания, позже жалуются на ухудшение состояния кожи и болезненные ощущения", — добавил специалист.

Что делать вместо выдавливания?

  • Обратитесь к врачу-дерматологу — он подберёт индивидуальное лечение.
  • Используйте неагрессивные средства с салициловой кислотой, азелаином, цинком.
  • При необходимости применяйте медицинские пластыри от акне.
  • И самое главное — наберитесь терпения: воспаления проходят, а рубцы остаются надолго

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