Боты и перекупщики бессильны: новые правила рушат теневой рынок виз
Визовые центры Испании ограничили количество паспортов, которые специалисты могут принимать ежедневно. Это решение уже вызвало трудности, в первую очередь для посредников, которые раньше массово заносили документы клиентов без записи.
Что изменилось
Агентская очередь почти перестала работать: подача через посредников становится невозможной.
По словам сотрудников агентств, у туристов теперь фактически два варианта:
- Перенести поездку,
- Пробовать оформить визу через другую шенгенскую страну.
Некоторые посредники всё ещё обещают помощь, но эксперты предполагают, что при сокращении до 15 паспортов в день на офис сохранили квоты лишь единицы.
Третий путь — самостоятельная запись
Тем не менее остаётся возможность подать документы лично. Для этого нужно дождаться появления новых слотов в онлайн-записи. Сейчас их нет, но, по неофициальным данным, в сентябре откроется около 30 мест в день на офис.
В чатах самостоятельных путешественников паники нет:
"Слоты на сентябрь будут раздавать на следующей неделе. Как только начнут появляться — всех оповестим", — пишут пользователи.
Сложности для перекупщиков
Особое внимание приковано к посредникам, которые занимались перепродажей слотов, забронированных при помощи ботов. Для них ситуация осложнилась:
- введена верификация по видео,
- сайт визового центра работает нестабильно.
Эти меры могут существенно сократить теневой рынок "купленных" записей.
