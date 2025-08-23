Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Боты и перекупщики бессильны: новые правила рушат теневой рынок виз

Визовые центры Испании сократили агентские квоты, подача через посредников почти невозможна

Визовые центры Испании ограничили количество паспортов, которые специалисты могут принимать ежедневно. Это решение уже вызвало трудности, в первую очередь для посредников, которые раньше массово заносили документы клиентов без записи.

Что изменилось
Агентская очередь почти перестала работать: подача через посредников становится невозможной.
По словам сотрудников агентств, у туристов теперь фактически два варианта:

  • Перенести поездку,
  • Пробовать оформить визу через другую шенгенскую страну.

Некоторые посредники всё ещё обещают помощь, но эксперты предполагают, что при сокращении до 15 паспортов в день на офис сохранили квоты лишь единицы.

Третий путь — самостоятельная запись
Тем не менее остаётся возможность подать документы лично. Для этого нужно дождаться появления новых слотов в онлайн-записи. Сейчас их нет, но, по неофициальным данным, в сентябре откроется около 30 мест в день на офис.

В чатах самостоятельных путешественников паники нет:

"Слоты на сентябрь будут раздавать на следующей неделе. Как только начнут появляться — всех оповестим", — пишут пользователи.

Сложности для перекупщиков
Особое внимание приковано к посредникам, которые занимались перепродажей слотов, забронированных при помощи ботов. Для них ситуация осложнилась:

  • введена верификация по видео,
  • сайт визового центра работает нестабильно.

Эти меры могут существенно сократить теневой рынок "купленных" записей.

