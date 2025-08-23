Боты и перекупщики бессильны: новые правила рушат теневой рынок виз

Визовые центры Испании ограничили количество паспортов, которые специалисты могут принимать ежедневно. Это решение уже вызвало трудности, в первую очередь для посредников, которые раньше массово заносили документы клиентов без записи.

Что изменилось

Агентская очередь почти перестала работать: подача через посредников становится невозможной.

По словам сотрудников агентств, у туристов теперь фактически два варианта:

Перенести поездку,

Пробовать оформить визу через другую шенгенскую страну.

Некоторые посредники всё ещё обещают помощь, но эксперты предполагают, что при сокращении до 15 паспортов в день на офис сохранили квоты лишь единицы.

Третий путь — самостоятельная запись

Тем не менее остаётся возможность подать документы лично. Для этого нужно дождаться появления новых слотов в онлайн-записи. Сейчас их нет, но, по неофициальным данным, в сентябре откроется около 30 мест в день на офис.

В чатах самостоятельных путешественников паники нет:

"Слоты на сентябрь будут раздавать на следующей неделе. Как только начнут появляться — всех оповестим", — пишут пользователи.

Сложности для перекупщиков

Особое внимание приковано к посредникам, которые занимались перепродажей слотов, забронированных при помощи ботов. Для них ситуация осложнилась:

введена верификация по видео,

сайт визового центра работает нестабильно.

Эти меры могут существенно сократить теневой рынок "купленных" записей.