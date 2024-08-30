МФО увеличили выдачу займов на 20% во втором квартале 2024 года: отчет Центрального банка

Второй квартал 2024 года стал успешным для микрофинансовых организаций (МФО), которые увеличили объем выдачи займов на 20%. Согласно отчету Центрального банка о тенденциях на рынке МФО, общий портфель по итогам квартала вырос на 7%, достигнув 500 миллиардов рублей.
Выдачи в потребительском секторе возросли почти на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, где рост составлял 6%.
Развитие наблюдалось также в малом и среднем бизнесе, где объем кредитования увеличился на 22%, что частично объясняется низкими показателями первого квартала, связанными с сезонностью.
Объем уступленных прав требования за этот период увеличился на 24%, достигнув 27,1 миллиарда рублей, по сравнению с 21,8 миллиарда рублей в первом квартале.
Доля просроченной задолженности (NPL 90+) продолжает снижаться третий квартал подряд и составила 31,2% во втором квартале, что ниже 32,2% в первом. Эта тенденция обусловлена ростом цессии, используемой для повышения качества портфеля. Некоторые крупные компании также способствовали такому снижению благодаря расширению своего портфеля.
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