Чем сложнее процесс, тем короче виза: блогер рассказал о парадоксе шенгенских правил

Российский тревел-блогер поделился в соцсетях свежей информацией о том, какие страны чаще всего одобряют шенгенские визы для россиян в августе и чего стоит ожидать от процесса подачи.

Испания — лидер по выдаче виз

По его словам, Испания остаётся одним из лучших вариантов. Однако здесь могут возникнуть технические трудности с записью. Рассмотрение занимает примерно 3-4 недели, а сама виза обычно выдается на полгода.

Италия и её нюансы

С итальянскими визами всё зависит от региона. В Санкт-Петербурге заявки рассматривают около двух недель, тогда как в Москве и других городах ожидание может растянуться до двух месяцев. Чаще всего туристы получают визу сроком всего на один месяц.

Франция — самый сложный вариант

По словам блогера, записаться на подачу во французский визовый центр особенно трудно. Он советует использовать специальные боты, которые помогают поймать свободное место. Срок рассмотрения — до месяца.

Венгрия — визы "под ключ"

Отдельно он отметил Венгрию: страна выдаёт шенген только под конкретные даты поездки. Для получения визы необходимо заранее выкупить билеты и забронировать отели.