Тонкая грань между международным и внутренним перелётом: где турист теряет привилегии

Вопрос, волнующий многих путешественников: можно ли рассчитывать на бесплатный отель при долгой пересадке в Китае? История российских туристов, летевших рейсом China Southern Airlines по маршруту Нячанг — Гуанчжоу — Пекин — Москва, показала, что ответ зависит от нюансов.

Одна из пассажирок рассказала в тематическом чате:

"У нас 13-часовая стыковка в Гуанчжоу. С ужасом узнала, что бесплатный отель нам не положен. Куда бежать, что делать?"

Позиция авиакомпаний

China Southern Airlines разъяснила: бесплатное размещение предоставляется только в случае международного транзита. Поскольку следующий рейс в Пекин считается внутренним, оплату гостиницы туристы берут на себя.

Сергей Назаров, гендиректор туроператора TS Tours, подчёркивает:

"Общего правила нет — всё зависит от авиакомпании, тарифа, продолжительности стыковки и других условий. Проверять это нужно заранее".

Как обстоят дела у других перевозчиков

Air China: предоставляет отель, трансфер и завтрак как при внутренних стыковках (6-24 ч.), так и при международных (6-30 ч.) — в аэропортах Пекина, Чэнду, Шанхая, Гуанчжоу, Тяньцзиня и Вэньчжоу.

China Eastern Airlines: размещение возможно в Шанхае, Сиане, Пекине и Куньмине, но только при бронировании билета через сайт авиакомпании.

Sichuan Airlines: бесплатный отель и трансфер доступны лишь при пересадке в их базовом аэропорту Чэнду.

Если бесплатного отеля нет

Выйти в город всё же можно, но для этого придётся заранее забронировать гостиницу. На границе нужно показать не только авиабилет, но и ваучер от отеля — иначе могут отказать в выходе из аэропорта.

Безвизовый транзит: что изменилось

До недавнего времени сама возможность лететь транзитом через два аэропорта Китая в третью страну без визы была невозможна. Теперь правила смягчены: максимально допустимый срок пребывания увеличен до 240 часов, что сделало такие маршруты доступными для туристов.