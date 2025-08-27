Тонкая грань между международным и внутренним перелётом: где турист теряет привилегии
Вопрос, волнующий многих путешественников: можно ли рассчитывать на бесплатный отель при долгой пересадке в Китае? История российских туристов, летевших рейсом China Southern Airlines по маршруту Нячанг — Гуанчжоу — Пекин — Москва, показала, что ответ зависит от нюансов.
Одна из пассажирок рассказала в тематическом чате:
"У нас 13-часовая стыковка в Гуанчжоу. С ужасом узнала, что бесплатный отель нам не положен. Куда бежать, что делать?"
Позиция авиакомпаний
China Southern Airlines разъяснила: бесплатное размещение предоставляется только в случае международного транзита. Поскольку следующий рейс в Пекин считается внутренним, оплату гостиницы туристы берут на себя.
Сергей Назаров, гендиректор туроператора TS Tours, подчёркивает:
"Общего правила нет — всё зависит от авиакомпании, тарифа, продолжительности стыковки и других условий. Проверять это нужно заранее".
Как обстоят дела у других перевозчиков
Air China: предоставляет отель, трансфер и завтрак как при внутренних стыковках (6-24 ч.), так и при международных (6-30 ч.) — в аэропортах Пекина, Чэнду, Шанхая, Гуанчжоу, Тяньцзиня и Вэньчжоу.
China Eastern Airlines: размещение возможно в Шанхае, Сиане, Пекине и Куньмине, но только при бронировании билета через сайт авиакомпании.
Sichuan Airlines: бесплатный отель и трансфер доступны лишь при пересадке в их базовом аэропорту Чэнду.
Если бесплатного отеля нет
Выйти в город всё же можно, но для этого придётся заранее забронировать гостиницу. На границе нужно показать не только авиабилет, но и ваучер от отеля — иначе могут отказать в выходе из аэропорта.
Безвизовый транзит: что изменилось
До недавнего времени сама возможность лететь транзитом через два аэропорта Китая в третью страну без визы была невозможна. Теперь правила смягчены: максимально допустимый срок пребывания увеличен до 240 часов, что сделало такие маршруты доступными для туристов.
