Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбуз
Арбуз
© unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:17

Выбросил арбузные корки — выкинул деньги: садоводы знают десятки способов превратить их в пользу

Арбузные корки вместо мусора: агрономы объяснили, как они улучшают почву и защищают растения

Когда мы едим арбуз, в ход обычно идёт только сочная мякоть, а зелёные корки летят в мусор. Но опытные садоводы знают: выбрасывать их — настоящая ошибка. Арбузные корки можно использовать десятками способов, превращая их в удобрение, ловушку для вредителей и даже оригинальный "горшок" для растений.

Арбузные корки — не отходы, а ресурс

Август и сентябрь — сезон арбузов. В это время у многих дачников остаётся гора корок, которые при правильном подходе становятся ценным материалом для участка. Они помогают бороться с вредителями, обогащают компост, участвуют в создании тёплых грядок и даже могут заменить пластиковые горшки.

"Лучше всего оставить корки на ночь — к утру вам нужно будет только собрать вредителей и уничтожить их", — отмечает издание.

Сравнение способов применения арбузных корок

Способ Плюсы Минусы
Ловушка для вредителей Простота, эффективность Нужно собирать насекомых утром
Компост Быстро перегнивают, обогащают смесь Требует времени на разложение
Тёплая грядка Отличный старт для растений Нужны дополнительные материалы
Натуральный горшок Экологично, оригинально Недолговечность

Советы шаг за шагом

  1. Для борьбы со слизнями и насекомыми разложите свежие корки вечером. Утром соберите "урожай" вредителей.
  2. Для компоста измельчите корки и перемешайте с травой и другими отходами.
  3. Чтобы сделать тёплую грядку, уложите корки на дно траншеи, сверху добавьте солому и ботву, пролейте раствором мочевины и накройте землёй.
  4. Для горшка используйте половину арбуза: очистите от мякоти, сделайте отверстия и засыпьте почву. Посадите зелень или травы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрасывать корки в мусор.
    Последствие: потеря ценного органического материала.
    Альтернатива: использовать их в компосте или грядках.

  • Ошибка: не собрать вредителей утром.
    Последствие: насекомые расползутся по саду.
    Альтернатива: собирать корки вместе с "гостями" и уничтожать.

  • Ошибка: использовать арбузный горшок без дренажа.
    Последствие: закисание почвы и гибель растения.
    Альтернатива: сделать отверстия для стока воды.

А что если корок очень много?

Если урожай арбузов велик, а корки скапливаются в большом количестве, можно сразу устроить несколько тёплых грядок или сделать отдельную "корковую" компостную яму. Там органика перегниёт быстрее, чем древесные отходы.

Плюсы и минусы использования арбузных корок

Плюсы Минусы
Экологично и бесплатно Нужно время на обработку
Универсальное применение Ограниченный срок службы
Быстро разлагаются, улучшают почву Требуют регулярного обновления
Могут заменить ловушки и пластик Не подходят для долгого хранения

FAQ

Можно ли хранить корки до весны?
Нет, они быстро портятся. Лучше сразу использовать или закладывать в компост.

Подойдут ли корки от недозрелых арбузов?
Да, в компосте и грядках они работают одинаково.

Какие растения лучше сажать в арбузный горшок?
Зелень, салат, петрушку, мяту и небольшие цветы.

Мифы и правда

  • Миф: корки — мусор, пользы от них нет.
    Правда: они ценны как органика, приманка и даже горшок.

  • Миф: корки опасны для растений.
    Правда: при правильном применении они улучшают почву.

  • Миф: только свежие корки полезны.
    Правда: в компост можно класть и слегка подвяленные.

Исторический контекст

  • В деревнях корки часто скармливали домашним животным — свиньям и птице.
  • В советское время садоводы использовали их как органическую добавку в компост.
  • Сегодня арбузные корки всё чаще рассматривают как часть "нулевых отходов" в дачном хозяйстве.

Сон и психология

Работа с органикой помогает расслабиться и почувствовать себя ближе к природе. Дачники отмечают, что такие практики снижают уровень стресса и дарят ощущение заботы о доме и земле.

Три интересных факта

  1. В корках арбуза содержится аминокислота цитруллин, полезная для сосудов.
  2. В Азии засоленные арбузные корки используют как закуску.
  3. В некоторых странах из сушёных корок делают добавки для животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнер Джоанна Гейнс рекомендовала мискантус и гейхеру как основу осенних кашпо сегодня в 3:22

Контейнеры, которые делают входную зону "журнальной" с первого дня

Создайте уютное осеннее настроение на своем крыльце! Следуйте 5 секретам от дизайнера Джоанны Гейнс, чтобы ваши кашпо стали настоящим произведением искусства. Узнайте, как правильно выбрать растения, создать гармоничную палитру и воплотить стильные формулы.

Читать полностью » Садовод Светлана Городецкая поделилась способом осенней подкормки плодовых деревьев сегодня в 2:34

В старину мусорные ямы под деревьями заменяли удобрения: сегодня метод возвращается обновлённым

Опытный садовод поделилась способом осенней подкормки деревьев, который помогает сохранить здоровье сада и повысить урожай уже в следующем сезоне.

Читать полностью » Селекционеры включили тюльпан Green Spirit и рудбекию Green Wizard в гид по зелёным цветам сегодня в 2:09

"Невидимые" герои сада: зелёные цветы, без которых палитра рассыпается

Откройте для себя 11 невероятных зелёных цветов, которые гармонично впишутся в любой сад. От лаймовых оттенков до глубокого изумруда, эти растения добавят глубины, фактуры и уюта вашему участку. Найдите идеальные цветы для вашего сада!

Читать полностью » Эксперт по растениям Тамара Хоган: большинство многолетников можно обрезать осенью сегодня в 1:57

Осенняя обрезка или весенняя? Ответ, который решает здоровье многолетников

Осень – критическое время для вашего сада! Узнайте, какие 7 многолетников нуждаются в осенней обрезке, чтобы встретить весну здоровыми и пышными. Эксперт делится секретами, как избежать болезней и вредителей, и сократить весенние хлопоты.

Читать полностью » Никита Чаплин назвал культуры, которые лучше всего сажать осенью в сентябре сегодня в 1:34

Как крестьяне ориентировались на бабье лето: народные приметы подсказывали срок посадки чеснока

Какие культуры стоит сажать в сентябре, чтобы весной получить ранний урожай? Советы специалистов и народные хитрости помогут избежать ошибок.

Читать полностью » Фосфорно-калийные удобрения осенью повышают зимостойкость растений в Томской области сегодня в 0:53

С нуля к урожаю: простые шаги для тех, кто только начинает сад в Томской области

Осень в Томской области — время закладки будущего урожая. Узнайте, когда сажать озимый чеснок и кустарники, как правильно проводить влагозарядку и подкормки, а также защитить деревья от морозов и грызунов.

Читать полностью » Эксперт Светлана Городецкая рассказала, как правильно использовать золу на огороде сегодня в 0:34

Зола превращает землю в кладовую минералов: одно ведро способно оживить весь огород весной

Зола может стать отличным помощником в саду, но есть растения, которым она противопоказана. Как использовать её правильно и не навредить?

Читать полностью » Шахматная схема посадки клубники признана оптимальной для урожайности вчера в 23:11

Почему клубника мельчает: главная ошибка дачников

Узнайте, почему обновление кустов и правильная подготовка почвы помогают превратить грядку клубники в настоящий ягодный конвейер.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Частое появление змей на участке связано с грызунами и высокой травой
Наука

Профессор Анатолий Плешаков подтвердил: в Ишиме обнаружена кость мамонта эпохи палеолита
Красота и здоровье

Россия внедряет сертификаты для детей с ожирением: спорт и врачи бесплатно
Авто и мото

Toyota объявила о возвращении легендарного двигателя 4A-GE на рынок в 2025 году
Красота и здоровье

Иммунолог Парецкая: витамин D эффективен только в комплексе с магнием, цинком и K2
Туризм

Эксперты объяснили, как время суток влияет на комфорт авиаперелётов
Питомцы

Кинологи: щенки начинают кусаться уже с шести недель, когда появляются молочные зубы
Авто и мото

"Ренессанс страхование": Geely Atlas Pro и Haval H3 подешевели на 5-6% в августе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet