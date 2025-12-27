Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пляж
Пляж
© unsplash.com by Pedro Sucupira is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:39

Выбрали не тот месяц: отпуск в праздники приносит неприятный финансовый итог

Юрист Ирина Сивакова назвала январь невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году — PrimaMedia

Планирование отпусков на следующий год для многих сотрудников начинается уже в конце декабря, и от выбора месяца напрямую зависит размер отпускных. Юрист Ирина Сивакова рассказала, какие периоды в 2026 году окажутся наиболее невыгодными с финансовой точки зрения. Об этом она сообщила в Telegram-канале "Юридические тонкости", передает PrimaMedia.

Какие месяцы в 2026 году невыгодны для отпуска

По словам юриста, самыми неудачными периодами для оформления отпуска в 2026 году станут январь, март и май. Речь идет о промежутках с 1 по 31 января, с 1 по 30 марта и с 1 по 31 мая. Эти месяцы традиционно насыщены праздничными и выходными днями, что напрямую влияет на расчет выплат.

Сивакова пояснила, что при большом количестве нерабочих дней стоимость одного рабочего дня в месяце увеличивается. В результате сумма отпускных, рассчитанная исходя из среднего заработка, оказывается ниже, чем в более "рабочих" месяцах.

Почему праздники уменьшают отпускные

Юрист отметила, что механизм расчета отпускных напрямую связан с числом рабочих дней. Чем больше в месяце выходных и праздников, тем менее выгодно брать отпуск именно в этот период. Январь, март и май в этом смысле считаются наиболее проигрышными.

Отдельно Сивакова упомянула февраль. Несмотря на наличие праздничных дней, общее количество дней в этом месяце меньше, поэтому итоговая сумма отпускных может быть немного выше, чем в январе или мае.

Самые выгодные месяцы для отдыха

Наиболее подходящими месяцами для отпуска в 2026 году юрист назвала апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти периоды меньше праздничных и выходных дней, что делает расчет отпускных более выгодным для работников.

Выбор таких месяцев позволяет получить большую сумму выплат при том же количестве отпускных дней, что особенно важно при длительном отдыхе.

Что еще важно учитывать при расчете

Ирина Сивакова обратила внимание на дополнительный нюанс: если в расчетном периоде сотрудник брал больничный или отгулы, это может снизить размер отпускных. В таких случаях из общего количества дней исключаются нерабочие периоды, что усложняет расчет и уменьшает итоговую сумму.

Юрист рекомендовала учитывать этот фактор заранее при согласовании графика отпусков с работодателем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники используют рабочий контекст для срочных финансовых атак — Виктор Иевлев сегодня в 4:31
Голос, который знает всё: почему дипфейки станут самым опасным оружием киберпреступников

В 2026 году мошенники перейдут к дипфейкам в реальном времени. Эксперты предупреждают: атаки станут незаметнее и опаснее.

Читать полностью » Лариса Долина может переехать в усадьбу под Мытищами после решения суда — aif.ru сегодня в 4:14
Высокий забор и три дома в лесу: где может начаться новая жизнь Ларисы Долиной

После суда о выселении Лариса Долина может переехать из центра Москвы в загородную усадьбу под Мытищами с тремя домами и закрытой территорией.

Читать полностью » МВД предлагает сдавать экзамен на права без бумажной медсправки — ТАСС вчера в 18:39
Сдавать на права станет проще без лишних бумаг: МВД готовит новые правила по медзаключениям

Получение водительских прав в России изменится: теперь не нужно приносить медсправку, а экзамен можно сдавать всего через 60 дней. Узнайте все детали!

Читать полностью » Нейрометеум строит глобальный прогноз погоды за минуты — РИА Новости вчера в 18:09
Погода начинает считаться за минуты: "Яндекс" запустил нейросеть, которая ускоряет прогноз в разы

Яндекс внедрил новый ИИ-прогноз Нейрометеум, способный предоставлять более точные данные о погоде. Откройте секреты нейросетевого прогнозирования и его преимущества.

Читать полностью » Число заявлений о запрете регистрации без собственника почти удваивается — Людмила Лилина вчера в 17:57
Квартиру могут переписать без хозяина: Росреестр выложил инструкцию, как закрыть лазейку мошенникам

Росреестр выпустил методичку с рекомендациями, как защитить себя при покупке недвижимости. Узнайте, какие меры помогут избежать мошенничества.

Читать полностью » Перерыв в карьере не пугает работодателей при правильной подаче — Никольская вчера в 14:48
Одна строка в резюме может всё испортить: что работодатели видят между датами

Пробелы в резюме могут насторожить работодателя, но многое решает подача. Эксперт объясняет, какие ответы повышают доверие на собеседовании.

Читать полностью » Смена деятельности главный способ отдохнуть на новогодних праздниках— Лариса Никитина вчера в 13:57
Новогодние каникулы могут не дать отдыха: один привычный сценарий делает людей ещё более уставшими

Узнайте, как превратить новогодние каникулы в настоящую радость, а не в разочарование. Откройте для себя секреты активного отдыха и восстановления.

Читать полностью » Петербуржец купил напиток Алоэ вера и почувствовал привкус бензина — Mash вчера в 13:35
Сигнал был ещё в октябре: петербуржец купил "Алоэ вера" и почувствовал химозу

Скандал вокруг напитка 'Алоэ вера' в Петербурге: покупатель обнаружил 'вкус бензина', а ответы от Роспотребнадзора так и не поступили.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Умеренность помогает пережить праздники без тяжести — диетолог Анна Белоусова
Красота и здоровье
Обезвоживание становится главной причиной похмелья — врач Надежда Чернышова
Советы и рекомендации
Уксус при варке делает макароны более упругими и менее клейкими — PrimaMedia
ДФО
Запрет на продажу алкоголя будет действовать весь период новогодних мероприятий — ДВ-РОСС
Технологии
LG анонсировала гуманоидного домашнего робота CLOiD к выставке CES 2026 — LG Newsroom
Технологии
Lenovo выпустила пауэрбанк ThinkPlus с максимальной мощностью 190 Вт — Gizmochina
Красота и здоровье
Изношенные вещи в гардеробе отражают отношение человека к себе — стилисты
Дом
Блендер очищается за 30 секунд с водой и каплей средства — эксперты Allrecipes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet