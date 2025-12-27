Выбрали не тот месяц: отпуск в праздники приносит неприятный финансовый итог

Планирование отпусков на следующий год для многих сотрудников начинается уже в конце декабря, и от выбора месяца напрямую зависит размер отпускных. Юрист Ирина Сивакова рассказала, какие периоды в 2026 году окажутся наиболее невыгодными с финансовой точки зрения. Об этом она сообщила в Telegram-канале "Юридические тонкости", передает PrimaMedia.

Какие месяцы в 2026 году невыгодны для отпуска

По словам юриста, самыми неудачными периодами для оформления отпуска в 2026 году станут январь, март и май. Речь идет о промежутках с 1 по 31 января, с 1 по 30 марта и с 1 по 31 мая. Эти месяцы традиционно насыщены праздничными и выходными днями, что напрямую влияет на расчет выплат.

Сивакова пояснила, что при большом количестве нерабочих дней стоимость одного рабочего дня в месяце увеличивается. В результате сумма отпускных, рассчитанная исходя из среднего заработка, оказывается ниже, чем в более "рабочих" месяцах.

Почему праздники уменьшают отпускные

Юрист отметила, что механизм расчета отпускных напрямую связан с числом рабочих дней. Чем больше в месяце выходных и праздников, тем менее выгодно брать отпуск именно в этот период. Январь, март и май в этом смысле считаются наиболее проигрышными.

Отдельно Сивакова упомянула февраль. Несмотря на наличие праздничных дней, общее количество дней в этом месяце меньше, поэтому итоговая сумма отпускных может быть немного выше, чем в январе или мае.

Самые выгодные месяцы для отдыха

Наиболее подходящими месяцами для отпуска в 2026 году юрист назвала апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти периоды меньше праздничных и выходных дней, что делает расчет отпускных более выгодным для работников.

Выбор таких месяцев позволяет получить большую сумму выплат при том же количестве отпускных дней, что особенно важно при длительном отдыхе.

Что еще важно учитывать при расчете

Ирина Сивакова обратила внимание на дополнительный нюанс: если в расчетном периоде сотрудник брал больничный или отгулы, это может снизить размер отпускных. В таких случаях из общего количества дней исключаются нерабочие периоды, что усложняет расчет и уменьшает итоговую сумму.

Юрист рекомендовала учитывать этот фактор заранее при согласовании графика отпусков с работодателем.