Политический переворот в ФРГ: каждый второй немец верит в победу правых популистов

Согласно новому исследованию института INSA, опубликованному в газете Bild, 43% жителей Германии допускают, что право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может стать сильнейшей политической силой на следующих парламентских выборах в 2029 году. При этом 39% респондентов оценивают такой сценарий как маловероятный, пишет ТАСС.

Опрос выявил тревожную для правящей коалиции тенденцию: 56% немцев считают, что текущая политика блока ХДС/ХСС и СДПГ под руководством канцлера Фридриха Мерца фактически укрепляет позиции АдГ. Лишь 10% уверены, что это ослабит поддержку правопопулистов.

Партийные рейтинги демонстрируют стремительный рост АдГ, которая уже сейчас с 25% поддержки практически сравнялась с блоком ХДС/ХСС (26%). Традиционные партии теряют голоса: СДПГ имеет 15%, "Зеленые" — 11%, а Левая партия — 9%.

Особенно показательно отношение немцев к возможной коалиции: 47% категорически против любого сотрудничества ХДС/ХСС с АдГ, однако 40% граждан выступают за отмену существующего негласного запрета на такие альянсы.

Эксперты отмечают, что эти данные отражают глубокий кризис традиционной партийной системы Германии и растущее разочарование граждан в политике правящей коалиции. Если текущие тенденции сохранятся, к 2029 году страна может столкнуться с беспрецедентной ситуацией, когда право-популистская партия впервые в послевоенной истории возглавит немецкий парламент.