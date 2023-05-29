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  • Опубликована сегодня в 9:16

"Простимулировать и замотивировать": Турманидзе рассказал, на что могут пойти выделенные на пиар Беглова 980 млн рублей

Ведущий аналитик Института региональной экспертизы Илья Турманидзе считает, что Смольный может потратить часть средств городского бюджета, выделенных на пиар губернатора Александра Беглова, на работу с избирательными комиссиями.

Ранее власти города выделили из казны 980 млн рублей на освещение городской повестки в СМИ. Турманидзе не исключает, что часть данной суммы может быть потрачена на подготовку к выборам в 2024 году и пиар действующего градоначальника. По словам эксперта, выбора могут стать для городских властей заработать деньги, которые будут выделятся на "ненужные вещи".

"Я сомневаюсь, что эти деньги могут в полной мере дойти до ТИКов и УИКов, потому что мы прекрасно знаем, как работают избирательные штабы, то есть, когда у тебя есть ресурс, которым ты можешь воспользоваться бесплатно, но тебе дают на усиление, чтобы простимулировать и замотивировать, но ты понимаешь, что они сделают это и так", — подчеркнул Турманидзе.

Ранее источник в Смольном сообщил представителям прессы о начале подготовки к предстоящим выборам. По словам инсайдера, команда действующего градоначальника собирается показать Беглова избирателям бодрым, готовым и вникающим в дела Петербурга управленцем. При этом эксперты сомневаются, что инициатива городской администрации принесет чиновнику победу на предстоящих выборах.

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