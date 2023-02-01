Бывший постпред США при ООН Никки Хейли собирается баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года. Ее кандидатуру поддержали в Республиканской партии.

Отмечается, что Хейли собирается заявить о вступлении в предвыборную гонку на мероприятии 15 февраля в Чарльстоне в штате Южная Каролина.

Как подчеркнули в CNN, Хейли может стать первым политиком, который составит конкуренцию бывшему президенту США, республиканцу Дональду Трампу.