Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Матрас вместо моря: почему всё больше туристов выбирают отпуск в тишине и темноте

Тренды отдыха: глэмпинг, баннинг и монастыринг становятся альтернативой пляжному туру

Лето — это не только пляжи и экскурсии. Всё больше россиян предпочитают проводить отпуск в полной тишине и расслаблении. Согласно свежему опросу, 46% жителей страны этим летом выбрали бы отдых, сосредоточенный на… сне. Да-да, речь идёт о набирающем популярность направлении — "сонном" туризме.

Что такое сонный туризм?
Это не просто полежать у бассейна. Речь идёт о полноценном восстановлении организма — в отелях и локациях, где всё создано для качественного и глубокого сна.
Среди популярных форматов:

  • капсульные отели с шумоизоляцией;
  • комнаты с ароматерапией и контролем температуры;
  • матрасы, разработанные с учётом эргономики и циркадных ритмов.

Тренд начал развиваться ещё во время пандемии, когда психологическая и физическая усталость стала хронической проблемой для многих.

Глэмпинг, баннинг, болотинг?
Кроме сна, россияне открывают для себя и другие необычные форматы отдыха:

  • глэмпинг (29%) — палатки с комфортом отеля;
  • баннинг (22%) — отдых с упором на бани и спа-практики;
  • сельский туризм (18%) — отдых в деревне, ближе к природе;
  • монастыринг и болотинг (12%) — редкие форматы, предполагающие либо уединение и тишину, либо исследование болотных экосистем.

Почему это важно?
Альтернативные форматы отдыха не просто помогают людям восстановиться. По мнению социологов, развитие такого туризма способствует росту регионов, создаёт рабочие места, помогает сохранять природное и культурное наследие и делает внутренний туризм более привлекательным.

