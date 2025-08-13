Матрас вместо моря: почему всё больше туристов выбирают отпуск в тишине и темноте

Лето — это не только пляжи и экскурсии. Всё больше россиян предпочитают проводить отпуск в полной тишине и расслаблении. Согласно свежему опросу, 46% жителей страны этим летом выбрали бы отдых, сосредоточенный на… сне. Да-да, речь идёт о набирающем популярность направлении — "сонном" туризме.

Что такое сонный туризм?

Это не просто полежать у бассейна. Речь идёт о полноценном восстановлении организма — в отелях и локациях, где всё создано для качественного и глубокого сна.

Среди популярных форматов:

капсульные отели с шумоизоляцией;

комнаты с ароматерапией и контролем температуры;

матрасы, разработанные с учётом эргономики и циркадных ритмов.

Тренд начал развиваться ещё во время пандемии, когда психологическая и физическая усталость стала хронической проблемой для многих.

Глэмпинг, баннинг, болотинг?

Кроме сна, россияне открывают для себя и другие необычные форматы отдыха:

глэмпинг (29%) — палатки с комфортом отеля;

баннинг (22%) — отдых с упором на бани и спа-практики;

сельский туризм (18%) — отдых в деревне, ближе к природе;

монастыринг и болотинг (12%) — редкие форматы, предполагающие либо уединение и тишину, либо исследование болотных экосистем.

Почему это важно?

Альтернативные форматы отдыха не просто помогают людям восстановиться. По мнению социологов, развитие такого туризма способствует росту регионов, создаёт рабочие места, помогает сохранять природное и культурное наследие и делает внутренний туризм более привлекательным.