Стеклянный, металлический или пластиковый термос: узнайте, какой из них не просто станет вашим помощником, но и долго прослужит.

Термос — это не просто аксессуар для туристов. В современном мире, когда люди все чаще отказываются от использования микроволновок, термос стал незаменимым предметом на работе, в дороге или для здорового питания дома. Если вы хотите выбрать правильный термос и использовать его максимально эффективно, обратите внимание на несколько важных аспектов.

Как выбрать термос?

Материал корпуса

Корпус термоса может быть выполнен из пластика или металла. Пластиковые термосы легче и дешевле, но они менее долговечны. Металлические термосы прослужат дольше, но будут дороже, зато лучше выдержат падения и удары.

Колба

Колба термоса — это ключевая часть, ответственная за сохранение температуры.

Стеклянная колба идеально сохраняет тепло и не впитывает запахи, но она хрупкая, поэтому подходит больше для спокойного использования.

Колба из нержавеющей стали — хороший выбор для активного использования, она почти так же хорошо удерживает тепло, но гораздо прочнее.

Пластиковая колба — самый дешёвый вариант, но она склонна к поглощению запахов и выделяет их при нагревании, что может повлиять на вкус напитков.

Какие бывают термосы?

Термос для жидкостей

Этот термос используется для хранения напитков, таких как чай, кофе, компот или бульон. Он имеет узкое горлышко (25-60 мм), что способствует лучшему удержанию температуры. Некоторые модели оснащены клапаном для удобного наливания напитка без откручивания пробки.

Помповый термос

Идеален для использования в офисе или на пикниках, где требуется большое количество жидкости. Помповый термос оснащен пневматическим насосом и краном, через который можно налить напиток, не открывая крышку. Однако такие термосы, как правило, имеют большие размеры (не менее 1,5 литра), что делает их неудобными для переноски.

Термокружка

Компактная и удобная для поездок и использования в спортзале или на работе. Обычно термокружка вмещает 250-500 мл жидкости и поддерживает температуру в течение 2 часов. Это отличный выбор для личного использования, но для длительного хранения она не подходит.

Пищевой термос

Предназначен для хранения не только жидкостей, но и еды. Он имеет широкое горлышко (65-80 мм), что упрощает процесс закладки и извлечения пищи. Некоторые модели могут быть многоуровневыми, что позволяет переносить несколько разных блюд.

Универсальный термос

Этот термос подходит как для жидкостей, так и для еды. Он оснащен двойным строением пробки: для напитков — узкое отверстие, для еды — широкое горло. Универсальные термосы удерживают температуру до 8 часов и часто оснащены ручками и складными приборами для удобства использования.

Как выбрать правильный термос?

Потрясите термос в магазине. Если слышен звук и дребезжание, это может означать, что термос плохо сохраняет тепло.

Проверьте крышку: она должна плотно закрываться и надежно прилегать.

Запах: открутите пробку и понюхайте термос — убедитесь, что в нем нет посторонних запахов. Наполните термос кипятком и проверьте, не изменится ли температура спустя несколько минут. Это поможет вам оценить качество теплоизоляции.

Как пользоваться термосом?

Заполняйте термос полностью, чтобы еда или напитки долго сохраняли свою температуру. Однако не переполняйте, оставьте немного места для колбы, чтобы не обжечься при открытии.

Перед использованием рекомендуется прогреть термос горячей водой (для напитков) или положить кубики льда (для холодных напитков). Это поможет лучше сохранить температуру.

Аккуратность: избегайте падений и ударов, особенно если колба выполнена из хрупкого материала.

Не подогревайте термос в микроволновке или духовке — это может повредить его.

Срок хранения: не оставляйте еду или напитки в термосе более двух дней.

Мытье термоса: используйте мыльный раствор, но избегайте абразивных средств, которые могут повредить поверхность термоса.

Для предотвращения запаха сушите термос в разобранном виде и храните его с неплотно закрытой крышкой. Если запах всё-таки появился, помогите ему исчезнуть с помощью кипятка с содой (залейте на полчаса).

Заключение

Правильный выбор термоса и грамотное использование позволят вам всегда иметь под рукой горячие или холодные напитки и еду, не беспокоясь о сохранении их температуры. Внимательно выбирайте термос, исходя из его назначения и ваших потребностей, и он станет надёжным помощником в повседневной жизни.