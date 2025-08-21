Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красное белье под белой рубашкой
Олег Белов Опубликована вчера в 22:51

Ложь, в которую поверили тысячи женщин: вся правда о бюстгальтере и онкологии

Врач объяснила, чем опасен неправильно подобранный бюстгальтер

Даже неправильно подобранный бюстгальтер не способен стать причиной рака груди. Об этом рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова в интервью UfaTime. ru.

Откуда взялся миф
По словам специалиста, существует несколько популярных теорий, но ни одна из них не имеет научного подтверждения:

  • якобы тесный бюстгальтер сдавливает лимфатические сосуды, мешает оттоку лимфы и приводит к накоплению токсинов;
  • будто бы "косточки" белья или задержка вредных веществ в груди провоцируют рак.

"Лимфатическая система очень сложна и имеет множество путей оттока, и обычный бюстгальтер не способен настолько серьезно нарушить её работу", — подчеркнула Арсланова.

Реальные последствия
Хотя к раку бюстгальтер не имеет отношения, неправильно подобранное бельё может вызвать:

  • дискомфорт и раздражение кожи,
  • покраснение,
  • боли в спине и шее,
  • нарушения осанки.

В то же время хорошо подобранный бюстгальтер обеспечивает поддержку, особенно во время физической активности, и помогает предотвратить растяжение связок и тканей груди.

На что стоит обратить внимание
Врач призвала женщин не зацикливаться на мифах, а сосредоточиться на реально эффективных мерах профилактики:

  • ведении здорового образа жизни,
  • регулярных медицинских осмотрах,
  • скрининговых исследованиях (маммография, УЗИ молочных желез) по назначению врача.

Врач объяснил, как никотин и токсичные вещества в вейпах могут повлиять на зрение вчера в 23:26

Зрение на первом месте: как избежать последствий вейпинга для глаз

Вейпинг может серьезно повлиять на зрение. Узнайте, как пар от электронных сигарет вызывает сухость глаз, повышает риск глаукомы и может привести к слепоте.

Читать полностью » Постоянный стресс может привести к аритмии и остановке сердца — кардиолог Кокин вчера в 23:16

Воспаление сосудов и тромбы: что запускает хроническое перенапряжение

Кардиолог объяснил, как стресс разрушает сердце: от гипертонии и аритмии до тромбов и сердечной недостаточности — чем опасно постоянное напряжение.

Читать полностью » Психиатр Минздрава назвала ранние признаки алкоголизма вчера в 23:01

Алкоголь меняет не только тело: как заметить зависимость по поведению

Регулярные застолья, потеря контроля, агрессия и смена окружения — психиатр назвала тревожные признаки, по которым можно распознать алкоголизм.

Читать полностью » Врач-сомнолог Шах: мгновенное засыпание может быть признаком переутомления вчера в 22:55

Как распознать нездоровый сон и наладить режим без таблеток

Почему мгновенный сон после падения на подушку — не признак крепкого здоровья, а сигнал организма о перегрузках и недосыпе?

Читать полностью » Опасность витаминов: невролог Бинг о вреде цинка, витамина А и D вчера в 22:48

Избыточное употребление витаминов: невролог раскрывает секреты опасных добавок

Невролог доктор Бинг предупреждает: избыток витаминов может серьезно угрожать вашему мозгу и здоровью. Узнайте, какие добавки опасны.

Читать полностью » Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня вчера в 22:16

Инфаркт не возникает внезапно: как предотвратить сердечные заболевания до 40 лет

Профилактика инфаркта должна начинаться до 40 лет. Узнайте, как питание, распорядок дня и регулярная диагностика могут защитить ваше сердце от серьезных заболеваний.

Читать полностью » Психиатр рассказал, как снизить тревожность всего за 15 секунд вчера в 21:44

Как диафрагмальное дыхание спасает от тревоги: 4 простых шага к спокойствию

Простая практика диафрагмального дыхания помогает быстро восстановить спокойствие и снизить уровень тревоги. Упражнение длится всего 15 секунд и эффективно против стресса.

Читать полностью » Врач Тен объяснила, кому нельзя есть дыню и в каких случаях она опасна вчера в 21:11

Сладкая ловушка: кому дыня может серьёзно навредить

Терапевт объяснила, когда дыня противопоказана: при болезнях почек, диабете, аллергии и обострении ЖКТ этот фрукт может нанести вред.

Читать полностью »

