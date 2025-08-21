Ложь, в которую поверили тысячи женщин: вся правда о бюстгальтере и онкологии
Даже неправильно подобранный бюстгальтер не способен стать причиной рака груди. Об этом рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова в интервью UfaTime. ru.
Откуда взялся миф
По словам специалиста, существует несколько популярных теорий, но ни одна из них не имеет научного подтверждения:
- якобы тесный бюстгальтер сдавливает лимфатические сосуды, мешает оттоку лимфы и приводит к накоплению токсинов;
- будто бы "косточки" белья или задержка вредных веществ в груди провоцируют рак.
"Лимфатическая система очень сложна и имеет множество путей оттока, и обычный бюстгальтер не способен настолько серьезно нарушить её работу", — подчеркнула Арсланова.
Реальные последствия
Хотя к раку бюстгальтер не имеет отношения, неправильно подобранное бельё может вызвать:
- дискомфорт и раздражение кожи,
- покраснение,
- боли в спине и шее,
- нарушения осанки.
В то же время хорошо подобранный бюстгальтер обеспечивает поддержку, особенно во время физической активности, и помогает предотвратить растяжение связок и тканей груди.
На что стоит обратить внимание
Врач призвала женщин не зацикливаться на мифах, а сосредоточиться на реально эффективных мерах профилактики:
- ведении здорового образа жизни,
- регулярных медицинских осмотрах,
- скрининговых исследованиях (маммография, УЗИ молочных желез) по назначению врача.
