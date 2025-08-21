Ложь, в которую поверили тысячи женщин: вся правда о бюстгальтере и онкологии

Даже неправильно подобранный бюстгальтер не способен стать причиной рака груди. Об этом рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова в интервью UfaTime. ru.

Откуда взялся миф

По словам специалиста, существует несколько популярных теорий, но ни одна из них не имеет научного подтверждения:

якобы тесный бюстгальтер сдавливает лимфатические сосуды, мешает оттоку лимфы и приводит к накоплению токсинов;

будто бы "косточки" белья или задержка вредных веществ в груди провоцируют рак.

"Лимфатическая система очень сложна и имеет множество путей оттока, и обычный бюстгальтер не способен настолько серьезно нарушить её работу", — подчеркнула Арсланова.

Реальные последствия

Хотя к раку бюстгальтер не имеет отношения, неправильно подобранное бельё может вызвать:

дискомфорт и раздражение кожи,

покраснение,

боли в спине и шее,

нарушения осанки.

В то же время хорошо подобранный бюстгальтер обеспечивает поддержку, особенно во время физической активности, и помогает предотвратить растяжение связок и тканей груди.

На что стоит обратить внимание

Врач призвала женщин не зацикливаться на мифах, а сосредоточиться на реально эффективных мерах профилактики: