Новая технология позволит создавать многоразовые вещи

Изобретатель Ючи Хироси представил инновационный набор для "твердого вязания", который включает в себя вязальную машину, блок управления и инструменты для демонтажа готовых изделий.
Основная идея технологии заключается в создании многоразовых и трансформируемых вещей, которые могут быть легко распущены и вновь использованы. Рабочий материал — крепкий шнур из армированного текстиля, пластика или металла, который служит и каркасом, и наполнением изделия. Главное отличие состоит в том, что части шнура не соединяются между собой, а изделие можно распустить, как обычную пряжу.
На разработку функциональных узлов Хироси потратил десять лет, стремясь к тому, чтобы сделать процесс схожим с программированием и 3D-печатью, сообщает Техкульт.
Особенность технологии в ее масштабируемости и возможности создания миниатюрных изделий, таких как многоразовая упаковка, которую можно постирать и переделать в новое полезное изделие, не генерируя мусор. Это позволяет значительно уменьшить количество отходов и предлагает экологически устойчивую альтернативу традиционным методам производства.
Фото: unsplash.com/Victoria Bilsborough (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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