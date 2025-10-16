Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оленья кровососка в подмосковном лесу
Оленья кровососка в подмосковном лесу
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:18

Вы думаете, сезон клещей закончился? Врачи предупреждают: опасность всё ещё рядом

Клещи остаются активными осенью и представляют опасность для людей — Вера Шевченко

В Новосибирской области за сезон активности клещей уже обратились за медицинской помощью более 1500 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Несмотря на то что пик активности приходится на весну и начало лета, случаи укусов продолжают фиксировать и осенью.

Врач-терапевт клиники "Евромед" Вера Шевченко рассказала, как правильно действовать при укусе клеща и как защитить себя от опасных инфекций.

"После удаления клеща его следует поместить в баночку во влажную ткань и доставить для анализа в ближайшую лабораторию", — пояснила Вера Шевченко.

Сравнение способов удаления клеща

Способ Преимущества Недостатки Когда использовать
В медицинском учреждении Безопасно, стерильно, клеща сохраняют для анализа Требует времени на дорогу Всегда предпочтителен
Специальное устройство (пинцет, "Tick Twister") Простота, можно провести самостоятельно Есть риск повредить клеща При отсутствии доступа к врачу
Нитка Доступный и эффективный способ Требует аккуратности В экстренных случаях

Советы шаг за шагом

  1. Не паникуйте. Чем спокойнее вы действуете, тем меньше шанс, что клещ будет раздавлен или оставит части тела под кожей.

  2. Удаляйте клеща правильно. Захватите его у самого основания, близко к коже, и медленно выкручивайте против часовой стрелки.

  3. Обработайте место укуса. Используйте антисептик — перекись водорода, хлоргексидин или спиртовой раствор.

  4. Сохраните клеща. Поместите его в баночку с влажной салфеткой и отнесите в лабораторию для анализа.

  5. Наблюдайте за самочувствием. В течение 30 дней следите за температурой и состоянием кожи вокруг укуса.

"Если клещ заражён боррелиозом, на месте укуса появится покраснение, которое расползается кольцом", — уточнила Вера Шевченко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: смазывать клеща маслом, спиртом или кремом.
    Последствие: клещ может впрыснуть больше слюны с вирусом.
    Альтернатива: аккуратно удалить его механически без химических средств.

  • Ошибка: выбрасывать клеща после удаления.
    Последствие: невозможно определить, был ли он заражён.
    Альтернатива: доставить его в лабораторию для анализа.

  • Ошибка: игнорировать слабость или повышение температуры после укуса.
    Последствие: можно пропустить развитие энцефалита или боррелиоза.
    Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках недомогания.

А что если…

Если клещ укусил ребёнка, действовать нужно особенно осторожно. Не пытайтесь резко вытаскивать его — лучше использовать устройство с зажимом или немедленно поехать в больницу.

Если вы не знаете, где сдать клеща на анализ, можно обратиться в ближайшее отделение Роспотребнадзора или инфекционное отделение больницы. Там подскажут, куда направить образец.

Плюсы и минусы вакцинации от клещевого энцефалита

Плюсы Минусы
Надёжная защита от вируса энцефалита Не защищает от боррелиоза
Подходит взрослым и детям Требует соблюдения графика прививок
Эффективность до 95% Возможны лёгкие побочные реакции

"Вакцинируются первые пациенты, когда ложится первый снег и исключается заползание клеща, потому что вакцинируемому запрещено контактировать с клещом 28 дней", — объяснила Вера Шевченко.

FAQ

Как распознать клещевой энцефалит?
Через 7-14 дней после укуса может подняться температура, появиться головная боль, слабость, ломота в теле. Это повод срочно обратиться к врачу.

Когда лучше вакцинироваться?
Оптимально начинать курс прививок осенью или зимой — за несколько месяцев до сезона активности клещей.

Можно ли заразиться клещевым энцефалитом повторно?
Нет, при наличии антител после вакцинации или перенесённой болезни риск повторного заражения минимален.

Мифы и правда

  • Миф: клещи активны только весной.
    Правда: они сохраняют активность до поздней осени, особенно при тёплой погоде.

  • Миф: городской парк безопасен.
    Правда: клещи живут не только в лесах, но и в парках и на дачных участках.

  • Миф: если клещ удалён полностью, анализ не нужен.
    Правда: даже при аккуратном удалении важно проверить, не был ли он переносчиком инфекций.

Исторический контекст

Вирус клещевого энцефалита был впервые выделен советскими учёными в 1937 году в Сибири. С тех пор вакцинация стала основным методом профилактики. Сегодня Россия остаётся лидером по разработке и производству вакцин против этого заболевания.

В Новосибирской области ежегодно фиксируются сотни обращений, и благодаря вакцинации тяжёлые случаи встречаются всё реже.

Три интересных факта

  1. Клещи активны при температуре от +4 °C и выше.

  2. Они чувствуют запах человека за 10 метров.

  3. После укуса вирус может попасть в кровь всего за 10 минут.

