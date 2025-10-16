Вы думаете, сезон клещей закончился? Врачи предупреждают: опасность всё ещё рядом
В Новосибирской области за сезон активности клещей уже обратились за медицинской помощью более 1500 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Несмотря на то что пик активности приходится на весну и начало лета, случаи укусов продолжают фиксировать и осенью.
Врач-терапевт клиники "Евромед" Вера Шевченко рассказала, как правильно действовать при укусе клеща и как защитить себя от опасных инфекций.
"После удаления клеща его следует поместить в баночку во влажную ткань и доставить для анализа в ближайшую лабораторию", — пояснила Вера Шевченко.
Сравнение способов удаления клеща
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Когда использовать
|В медицинском учреждении
|Безопасно, стерильно, клеща сохраняют для анализа
|Требует времени на дорогу
|Всегда предпочтителен
|Специальное устройство (пинцет, "Tick Twister")
|Простота, можно провести самостоятельно
|Есть риск повредить клеща
|При отсутствии доступа к врачу
|Нитка
|Доступный и эффективный способ
|Требует аккуратности
|В экстренных случаях
Советы шаг за шагом
-
Не паникуйте. Чем спокойнее вы действуете, тем меньше шанс, что клещ будет раздавлен или оставит части тела под кожей.
-
Удаляйте клеща правильно. Захватите его у самого основания, близко к коже, и медленно выкручивайте против часовой стрелки.
-
Обработайте место укуса. Используйте антисептик — перекись водорода, хлоргексидин или спиртовой раствор.
-
Сохраните клеща. Поместите его в баночку с влажной салфеткой и отнесите в лабораторию для анализа.
-
Наблюдайте за самочувствием. В течение 30 дней следите за температурой и состоянием кожи вокруг укуса.
"Если клещ заражён боррелиозом, на месте укуса появится покраснение, которое расползается кольцом", — уточнила Вера Шевченко.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: смазывать клеща маслом, спиртом или кремом.
Последствие: клещ может впрыснуть больше слюны с вирусом.
Альтернатива: аккуратно удалить его механически без химических средств.
-
Ошибка: выбрасывать клеща после удаления.
Последствие: невозможно определить, был ли он заражён.
Альтернатива: доставить его в лабораторию для анализа.
-
Ошибка: игнорировать слабость или повышение температуры после укуса.
Последствие: можно пропустить развитие энцефалита или боррелиоза.
Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках недомогания.
А что если…
Если клещ укусил ребёнка, действовать нужно особенно осторожно. Не пытайтесь резко вытаскивать его — лучше использовать устройство с зажимом или немедленно поехать в больницу.
Если вы не знаете, где сдать клеща на анализ, можно обратиться в ближайшее отделение Роспотребнадзора или инфекционное отделение больницы. Там подскажут, куда направить образец.
Плюсы и минусы вакцинации от клещевого энцефалита
|Плюсы
|Минусы
|Надёжная защита от вируса энцефалита
|Не защищает от боррелиоза
|Подходит взрослым и детям
|Требует соблюдения графика прививок
|Эффективность до 95%
|Возможны лёгкие побочные реакции
"Вакцинируются первые пациенты, когда ложится первый снег и исключается заползание клеща, потому что вакцинируемому запрещено контактировать с клещом 28 дней", — объяснила Вера Шевченко.
FAQ
Как распознать клещевой энцефалит?
Через 7-14 дней после укуса может подняться температура, появиться головная боль, слабость, ломота в теле. Это повод срочно обратиться к врачу.
Когда лучше вакцинироваться?
Оптимально начинать курс прививок осенью или зимой — за несколько месяцев до сезона активности клещей.
Можно ли заразиться клещевым энцефалитом повторно?
Нет, при наличии антител после вакцинации или перенесённой болезни риск повторного заражения минимален.
Мифы и правда
-
Миф: клещи активны только весной.
Правда: они сохраняют активность до поздней осени, особенно при тёплой погоде.
-
Миф: городской парк безопасен.
Правда: клещи живут не только в лесах, но и в парках и на дачных участках.
-
Миф: если клещ удалён полностью, анализ не нужен.
Правда: даже при аккуратном удалении важно проверить, не был ли он переносчиком инфекций.
Исторический контекст
Вирус клещевого энцефалита был впервые выделен советскими учёными в 1937 году в Сибири. С тех пор вакцинация стала основным методом профилактики. Сегодня Россия остаётся лидером по разработке и производству вакцин против этого заболевания.
В Новосибирской области ежегодно фиксируются сотни обращений, и благодаря вакцинации тяжёлые случаи встречаются всё реже.
Три интересных факта
-
Клещи активны при температуре от +4 °C и выше.
-
Они чувствуют запах человека за 10 метров.
-
После укуса вирус может попасть в кровь всего за 10 минут.
