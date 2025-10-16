Вы думаете, сезон клещей закончился? Врачи предупреждают: опасность всё ещё рядом

В Новосибирской области за сезон активности клещей уже обратились за медицинской помощью более 1500 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Несмотря на то что пик активности приходится на весну и начало лета, случаи укусов продолжают фиксировать и осенью.

Врач-терапевт клиники "Евромед" Вера Шевченко рассказала, как правильно действовать при укусе клеща и как защитить себя от опасных инфекций.

"После удаления клеща его следует поместить в баночку во влажную ткань и доставить для анализа в ближайшую лабораторию", — пояснила Вера Шевченко.

Сравнение способов удаления клеща

Способ Преимущества Недостатки Когда использовать В медицинском учреждении Безопасно, стерильно, клеща сохраняют для анализа Требует времени на дорогу Всегда предпочтителен Специальное устройство (пинцет, "Tick Twister") Простота, можно провести самостоятельно Есть риск повредить клеща При отсутствии доступа к врачу Нитка Доступный и эффективный способ Требует аккуратности В экстренных случаях

Советы шаг за шагом

Не паникуйте. Чем спокойнее вы действуете, тем меньше шанс, что клещ будет раздавлен или оставит части тела под кожей. Удаляйте клеща правильно. Захватите его у самого основания, близко к коже, и медленно выкручивайте против часовой стрелки. Обработайте место укуса. Используйте антисептик — перекись водорода, хлоргексидин или спиртовой раствор. Сохраните клеща. Поместите его в баночку с влажной салфеткой и отнесите в лабораторию для анализа. Наблюдайте за самочувствием. В течение 30 дней следите за температурой и состоянием кожи вокруг укуса.

"Если клещ заражён боррелиозом, на месте укуса появится покраснение, которое расползается кольцом", — уточнила Вера Шевченко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: смазывать клеща маслом, спиртом или кремом.

Последствие: клещ может впрыснуть больше слюны с вирусом.

Альтернатива: аккуратно удалить его механически без химических средств.

Ошибка: выбрасывать клеща после удаления.

Последствие: невозможно определить, был ли он заражён.

Альтернатива: доставить его в лабораторию для анализа.

Ошибка: игнорировать слабость или повышение температуры после укуса.

Последствие: можно пропустить развитие энцефалита или боррелиоза.

Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках недомогания.

А что если…

Если клещ укусил ребёнка, действовать нужно особенно осторожно. Не пытайтесь резко вытаскивать его — лучше использовать устройство с зажимом или немедленно поехать в больницу.

Если вы не знаете, где сдать клеща на анализ, можно обратиться в ближайшее отделение Роспотребнадзора или инфекционное отделение больницы. Там подскажут, куда направить образец.

Плюсы и минусы вакцинации от клещевого энцефалита

Плюсы Минусы Надёжная защита от вируса энцефалита Не защищает от боррелиоза Подходит взрослым и детям Требует соблюдения графика прививок Эффективность до 95% Возможны лёгкие побочные реакции

"Вакцинируются первые пациенты, когда ложится первый снег и исключается заползание клеща, потому что вакцинируемому запрещено контактировать с клещом 28 дней", — объяснила Вера Шевченко.

FAQ

Как распознать клещевой энцефалит?

Через 7-14 дней после укуса может подняться температура, появиться головная боль, слабость, ломота в теле. Это повод срочно обратиться к врачу.

Когда лучше вакцинироваться?

Оптимально начинать курс прививок осенью или зимой — за несколько месяцев до сезона активности клещей.

Можно ли заразиться клещевым энцефалитом повторно?

Нет, при наличии антител после вакцинации или перенесённой болезни риск повторного заражения минимален.

Мифы и правда

Миф: клещи активны только весной.

Правда: они сохраняют активность до поздней осени, особенно при тёплой погоде.

Миф: городской парк безопасен.

Правда: клещи живут не только в лесах, но и в парках и на дачных участках.

Миф: если клещ удалён полностью, анализ не нужен.

Правда: даже при аккуратном удалении важно проверить, не был ли он переносчиком инфекций.

Исторический контекст

Вирус клещевого энцефалита был впервые выделен советскими учёными в 1937 году в Сибири. С тех пор вакцинация стала основным методом профилактики. Сегодня Россия остаётся лидером по разработке и производству вакцин против этого заболевания.

В Новосибирской области ежегодно фиксируются сотни обращений, и благодаря вакцинации тяжёлые случаи встречаются всё реже.

Три интересных факта