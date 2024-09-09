Российские вузы получили предупреждение за нарушение организации экзаменов для мигрантов

Рособрнадзор вынес предупреждение семи высшим учебным заведениям относительно недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
"На основе полученной информации от региональных отделений МВД Российской Федерации о наличии признаков нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче сертификатов иностранным гражданам, семи образовательным учреждениям вынесены предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований", — сообщили в пресс-службе.
Предупреждение получили РУДН, РГПУ имени А. И. Герцена, Московский центр качества образования, Дальневосточный федеральный университет, СПбГУ, Псковский государственный университет и Институт русского языка имени А. С. Пушкина.
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