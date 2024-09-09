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Семь российских вузов получили предупреждение за нарушение на экзаменах для мигрантов
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Российские вузы получили предупреждение за нарушение организации экзаменов для мигрантов

Семь российских вузов получили предупреждение за нарушение на экзаменах для мигрантов

Рособрнадзор вынес предупреждение семи высшим учебным заведениям относительно недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

"На основе полученной информации от региональных отделений МВД Российской Федерации о наличии признаков нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче сертификатов иностранным гражданам, семи образовательным учреждениям вынесены предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований", — сообщили в пресс-службе.

Предупреждение получили РУДН, РГПУ имени А. И. Герцена, Московский центр качества образования, Дальневосточный федеральный университет, СПбГУ, Псковский государственный университет и Институт русского языка имени А. С. Пушкина.

Ранее было упомянуто, что в Тюменской области произошло массовое сокращение числа мигрантов. Сообщается, что иностранные граждане недовольны тенденцией ужесточения миграционной политики. Кроме того, им становится все сложнее найти работу в этом регионе.

Фото: Freepik.com

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