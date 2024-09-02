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76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки
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На Госуслугах появился электронный студенческий билет: сервисом могут воспользоваться более 640 тысяч студентов

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Более 640 тысяч студентов из 76 вузов уже могут воспользоваться этим сервисом. Более 90 вузов планируют подключить такую возможность до окончания года. В министерстве отметили, что электронные студенческие билеты будут доступны каждому четвёртому студенту, аспиранту или ординатору в стране.

Электронные студенческие документы можно использовать, например, для приобретения проездного со скидкой.

Кроме того, функции можно использовать при посещении театров, музеев и концертов, куда студенты могут проходить бесплатно или со скидкой, для входа на территорию университета или колледжа и для отслеживания успеваемости.

В министерстве подтвердили, что электронные документы действительны наравне с бумажными и не заменяют их полностью.

Фото: Freepik.com

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