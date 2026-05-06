Иностранные выпускники могут стать кадровым резервом России: стране нужен не только поток дипломов

Иностранные студенты помогают России укреплять "мягкую силу", зарабатывать на экспорте образования и привлекать молодых специалистов, отметил президент Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров. О том, какие направления выбирают молодые люди из других стран, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание "Известия" сообщило, что вузы сталкиваются с трудностями с привлечением иностранных студентов — об этом заявили эксперты.

Александров отметил, что привлечение иностранных студентов работает сразу в нескольких направлениях. По его словам, учащиеся из других стран, проведя в России несколько лет, иначе начинают воспринимать страну, ее людей и систему образования.

"Привлечение иностранных студентов это правильный путь. Это люди, которые у нас проживут какое-то время, у них здесь появятся учителя, друзья. Они по-другому начинают относиться к стране, по-другому воспринимают действительность", — отметил Александров.

Он добавил, что экспорт образования традиционно считается сильной стороной развитого государства. Часть обучения иностранных студентов идет на коммерческой основе, поэтому для России это еще и экономически выгодное направление.

"Мы про недостатки своего образования много говорим, но тем не менее оно очень добротное, хорошее, оно пользуется авторитетом. Часть образования идет на коммерческой основе, это еще и стоит денег", — пояснил эксперт.

По словам Александрова, наиболее талантливые выпускники могут хотя бы на некоторое время остаться работать в России. С учетом демографической ситуации стране могут быть полезны лояльные специалисты, которые готовы трудиться на российских производствах.

Говоря о выборе специальностей, он подчеркнул, что иностранных студентов интересует широкий спектр направлений. Они поступают и в инженерные вузы, и на гуманитарные программы, однако доступ к чувствительным направлениям государство контролирует с учетом своих интересов.

Александров также рассказал, что к обучению в России вырос интерес со стороны стран Азии.