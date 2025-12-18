Вундеркинд не по плану: почему форсированное развитие даёт обратный эффект

Раннее обучение чтению и письму нередко становится для семей источником тревоги, хотя с точки зрения развития ребёнка этот вопрос не так однозначен. Давление и гонка за результатом могут принести больше вреда, чем пользы, если не учитывать индивидуальные особенности детей. Об этом в беседе с MosTimes рассказала специалист в области детской психологии.

Чтение и письмо — не самоцель

Руководитель сектора исследования одарённости МГППУ, кандидат психологических наук Виктория Юркевич считает, что раннее освоение навыков чтения и письма должно определяться требованиями конкретной школы и класса, а не становиться обязательной нормой для всех.

По её словам, с точки зрения развития куда важнее формирование мышления и умственных навыков, чем формальное умение складывать буквы в слова. При этом многое зависит от образовательной среды, в которую попадёт ребёнок.

"Если в классе все читают и пишут, то никуда не денешься, надо. С точки зрения развития в меру нужно читать и писать, потому что самое главное, как думать он будет, то есть умственные навыки. Если он пойдет в класс, где в первом классе уже большинство читает и пишет, никуда не денешься", — отметила руководитель сектора исследования одаренности МГППУ, кандидат психологических наук Виктория Юркевич.

Главная ошибка взрослых — давление

Психолог подчёркивает, что одной из самых распространённых ошибок становится принуждение ребёнка к чтению. Когда процесс превращается в обязанность, он теряет развивающий эффект и может вызвать стойкое отторжение.

По мнению Юркевич, обучение должно строиться на интересе самого ребёнка, в комфортном для него темпе и без перегрузки. Чрезмерные занятия и попытки "натаскать" на результат приводят лишь к усталости и утрате мотивации.

"Нельзя заставлять. Нельзя это делать долго, чтобы ребенок устал и ему стало неинтересно. Все должно быть разумно в пределах и в той мере, в какой ребенок проявляет интерес. Нельзя заставлять читать", — подчеркнула Виктория Юркевич.

Развитие не бывает одинаковым

Эксперт также обратила внимание на то, что обучаемость и умственные способности — разные вещи. Дети развиваются в разном темпе, и ранние успехи не гарантируют высоких результатов в будущем.

По словам Юркевич, попытка форсировать развитие может дать краткосрочный эффект, но не формирует устойчивого интереса к обучению.

"Найти хорошего умного учителя или самой маме подтягивать. Если есть хоть маленькая возможность не интенсифицировать, не надо, далеко не все гении вундеркинды, которые быстро развиваются и вообще лучше всех в классе. Обычный пример Эйнштейна, который никогда не был лучше всех в навыках умственных. Он и говорить поздно начал, в школе не бог есть как учился, кроме отдельных предметов. Поэтому все на разумном основании", — сказала Виктория Юркевич.

Гораздо важнее поддержка грамотного педагога или спокойное сопровождение со стороны родителей без чрезмерной интенсификации.