Уникальный вулкан Олдоиньо-Ленгаи в Танзании погружается под землю

Американские исследователи из Университета штата Пенсильвания провели детальное исследование вулкана Олдоиньо-Ленгаи в Танзании, которое показало, что он стремительно погружается под землю в течение последних десяти лет.

Олдоиньо-Ленгаи известен как единственный в мире вулкан, который активно извергает карбонатитовую лаву. Этот тип магмы, насыщенный кальцием и натрием и бедный кремнеземом, отличается своей высокой текучестью, схожей с текучестью воды. Спутниковые данные свидетельствуют о том, что вулкан опускается под землю со скоростью около 3,6 сантиметра в год, сообщает Geophysical Research Letters .

С 2013 по 2023 год его высота уменьшилась на 36 сантиметров, достигнув 2963 метров. Причина этого явления, по мнению ученых, заключается в опустошении резервуара, находящегося под одним из кратеров вулкана. Орбитальные снимки показали, что участок земли вокруг северного жерла вулкана оседает с постоянной скоростью.

Резервуар, по всей видимости, соединен с более крупным хранилищем магмы на глубине трех километров или глубже под вулканом. Ученые прогнозируют, что Олдоиньо-Ленгаи будет продолжать извергаться и погружаться под землю в ближайшие годы.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Msirikale (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)﻿