Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Учёные США обнаружили, что вулкан в Танзании стремительно уходит под землю
  1. Главная
  2. Наука

Уникальный вулкан Олдоиньо-Ленгаи в Танзании погружается под землю

Учёные США обнаружили, что вулкан в Танзании стремительно уходит под землю

Американские исследователи из Университета штата Пенсильвания провели детальное исследование вулкана Олдоиньо-Ленгаи в Танзании, которое показало, что он стремительно погружается под землю в течение последних десяти лет.

Олдоиньо-Ленгаи известен как единственный в мире вулкан, который активно извергает карбонатитовую лаву. Этот тип магмы, насыщенный кальцием и натрием и бедный кремнеземом, отличается своей высокой текучестью, схожей с текучестью воды. Спутниковые данные свидетельствуют о том, что вулкан опускается под землю со скоростью около 3,6 сантиметра в год, сообщает Geophysical Research Letters .

С 2013 по 2023 год его высота уменьшилась на 36 сантиметров, достигнув 2963 метров. Причина этого явления, по мнению ученых, заключается в опустошении резервуара, находящегося под одним из кратеров вулкана. Орбитальные снимки показали, что участок земли вокруг северного жерла вулкана оседает с постоянной скоростью.

Резервуар, по всей видимости, соединен с более крупным хранилищем магмы на глубине трех километров или глубже под вулканом. Ученые прогнозируют, что Олдоиньо-Ленгаи будет продолжать извергаться и погружаться под землю в ближайшие годы.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Msirikale (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)﻿

Мир

ВВС Израиля заявили об атаке на

ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Читать полностью
CENTCOM ВС США заявило о ликвидации ракетной установки хуситов в Йемене

CENTCOM ВС США заявило о ликвидации ракетной установки хуситов в Йемене

Центральное командование Америки CENTCOM объявило о ликвидации ракеты и пусковой установки хуситов на территории Йемена.

Читать полностью

Общество

Юрий Богатырёв спас Райкина на съёмках фильма

Юрий Богатырёв спас Райкина на съёмках фильма "Свой среди чужих, чужой среди  своих"

"Свой среди чужих, чужой среди своих" 1974года — "красный вестерн" Никиты Михалкова, ставший гимном дружбе. В центре сюжета — чекист, который ищет украденное золото и внедряется в банду.

Читать полностью
Татьяна Брухунова посоветовала не оглядываться на мнение людей

Татьяна Брухунова посоветовала не оглядываться на мнение людей

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как нужно жить.

Читать полностью

Новости