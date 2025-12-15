Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Глинистый текстурированный материал
Глинистый текстурированный материал
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:23

Вулкан Камчатки молчит, но земля стонет: мощное землетрясение заставило дрожать побережье

Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC

15 декабря в районе Камчатки произошло мощное землетрясение, почувствованное на восточном побережье региона. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки на Камчатке

Землетрясение произошло в 20:11 по местному времени (12:11 мск) и имело магнитуду 5,6, что является ощутимым для региона. Такие толчки могут вызвать незначительные повреждения, но в большинстве случаев не приводят к катастрофическим последствиям.

Эпицентр землетрясения располагался в 163 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, города с населением 187 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 километров, что также влияет на интенсивность ощущаемых толчков.

О последствиях и дальнейших действиях

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Однако сейсмологи и местные власти продолжают отслеживать ситуацию. Камчатка — сейсмически активный регион, и такие события для этой территории не являются редкостью.

Ранее регион сталкивался с подземными толчками, однако уровень ущерба и последствия для жителей остаются под контролем местных служб.

