Извержение вулкана и его последствия
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:36

Тайна раскрыта, но не до конца: что еще скрывает вулкан Этна

Расшифровать поведение вулкана за последние сто лет не значит предсказать его активность на следующий век, пояснил доктор геолого-минералогических наук, профессор, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Павел Плечов. О том, почему выводы зарубежных ученых о тайне Этны нельзя считать окончательными, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Царьград.Подмосковье" сообщило, что исследователи раскрыли секрет "вечного двигателя" Этны.

Плечов отметил, что к заявлениям о раскрытии механизма активности Этны стоит относиться осторожно. По его словам, даже вулкан с долгой историей наблюдений может менять режим извержений.

"Я бы на счет Этны не был так оптимистичен, всю историю человеческую он извергался. А буквально лет десять назад поменял характер разрешения, характер лавы, что-то поменял с самим механизмом. Быть уверенным, что он не сменит свой режим активности, достаточно самоуверенно", — сказал Плечов.

В России, добавил специалист, есть хорошо изученные вулканы на Камчатке. Однако даже там, где ученые понимают устройство магматических систем и подводящих каналов, точное моделирование активности на годы вперед пока остается сложной задачей.

"Мы предсказываем ближайшее движение, за два-три месяца можем сказать, что порция магмы поступает в какие-то промежуточные очаги или подходит к поверхности. Есть средняя продуктивность. Но опять же, природа богаче нас в представлении о ней", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что отдельные признаки действительно могут помогать прогнозировать извержения, но такие закономерности не стоит считать вечными. По словам геолога, объяснение поведения вулкана в прошлом не гарантирует, что в будущем он будет извергаться по той же схеме.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

