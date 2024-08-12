По мнению вице-премьера Сербии Александра Вулина, озвученном в интервью изданию РИА Новости, БРИКС предлагает реальную альтернативу ЕС. БРИКС ничего не требует от Сербии, однако может предложить гораздо больше, чем они ожидают.

Вице-премьер Сербии уже подтвердил, что власти страны ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани в ближайшее время.

"ЕС ожидает всего, но я не уверен, что они можгут нам дать хоть что-то дать. А БРИКС - это наша возможность и альтернатива", - констатировал член кабмина Сербии.

Вулин настоятельно призывает Сербию полностью рассмотреть все возможности БРИКС и наладить максимально тесное сотрудничество со странами-членами организации.

В ходе плана председательства России в БРИКС в 2024 году в 11 регионах России пройдут более 250 мероприятий, организованных делегатами федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и бизнес-сообщества. 22-24 октября в Казани пройдет XIV саммит БРИКС, который станет главным событием.

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