Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запуск Ракеты носителя
Запуск Ракеты носителя
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 6:27

Vulcan возвращается после долгого простоя: военные США пока не готовы доверить ракете свои спутники

Компания United Launch Alliance (ULA) назначила возвращение ракеты Vulcan к полетам на 13 ноября. Она выведет на орбиту очередную партию спутников низкоорбитальной интернет-группировки Amazon.

Vulcan не летает с февраля, когда ракета вывела аппарат USSF-87 для Космических сил США. Груз тогда доставили на орбиту, но в полете возник серьезный сбой в работе сопла одного из твердотопливных ускорителей. ULA доработала конструкцию сопла, и новый вариант впервые применят в ближайшем коммерческом запуске.

Военные снова доверят Vulcan свои спутники только после того, как изучат данные коммерческих полетов. По словам бригадного генерала Эрика Зарибниски, ведомство оценивает риски и выясняет физические причины неполадки, прежде чем возобновить запуски государственных аппаратов.

Пока Vulcan простаивал, часть запусков в интересах национальной безопасности передали ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX:

  • последний спутник GPS III — его запустили в апреле;
  • спутники слежения первого транша группировки Агентства космического развития (SDA) — запуск запланирован до конца года;
  • экспериментальный спутник Oracle-M Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) — полетит в рамках миссии USSF-63;
  • спутник системы предупреждения о ракетном нападении Next-Gen OPIR — полетит в рамках миссии USSF-174.

Чтобы не расторгать контракты с ULA, Космические силы планируют позже передать компании один из запусков, сейчас закрепленных за SpaceX. Зарибниски пояснил, что перевести все аппараты на другие ракеты нельзя: мешают сложности интеграции и разные нагрузки, которые спутник испытывает при выведении.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Одного арсенала в США уже недостаточно: возросшие потребности артиллерии обнажили пределы мощностей вчера в 15:33

На фоне растущих потребностей артиллерии военные изучают возможности промышленности и условия выполнения будущих заказов.

Читать полностью » General Atomics впервые сменила привычный подход: производство боевых дронов для США изменится вчера в 14:51

Американская программа боевых беспилотников набирает обороты, а её участникам предстоит решить задачи, связанные с масштабами будущего производства.

Читать полностью » Нигерия готовит перемены в небе: в ВВС раскрыли планы обновления на ближайшие годы вчера в 13:17

В Нигерии обозначили приоритеты военной авиации на ближайшие годы, уделив внимание подготовке специалистов и обслуживанию техники.

Читать полностью » ВВС США взглянули на доставку иначе: испытания открыли перспективы снабжения удаленных районов вчера в 12:43

В США изучили условия полета и сохранность оборудования в рамках проекта, который может пригодиться военным и спасателям.

Читать полностью » Канада может сделать ставку на два истребителя: предложение Saab придало выбору новый смысл вчера в 11:23

Обновление военной авиации в Северной Америке затрагивает интересы местной промышленности и отношения с зарубежными партнерами.

Читать полностью » Турция отправила Kalkan в открытое море: проверка совпала с усилиями по охране вод Сомали вчера в 10:01

Турецкая разработка оказалась в центре внимания во время операций в Индийском океане, связанных с безопасностью морских путей.

Читать полностью » США готовят ответ Китаю в Тихом океане: ставка на высоту должна будет облегчить прорыв обороны вчера в 9:22

Военные ищут новые решения для связи и разведки в Тихоокеанском регионе, испытывая взаимодействие различных платформ на учениях.

Читать полностью » ВВС США замахнулись на большее: лабораторной разработке предстоит проверка в полете вчера в 8:34

Военное ведомство ищет способы радикально повысить эффективность будущих ракет, делая ставку на технологию, отменяющую традиционный процесс горения топлива.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Союзники США не могли связаться по голосу: в Тихом океане ситуация на учениях изменилась
Духовка сегодня отдыхает: мясо с картофелем в мультиварке томится без лишнего жара
Технологии
В США уже ставили крест на ракете: военная программа вернулась после череды неудач
Городские кроссоверы добрались до минус 41: как "Москвичи" выдержали северную проверку
Наука
Свет из далеких галактик может обманывать астрономов: возраст Вселенной предложили пересчитать
Технологии
США больше не до долгих раздумий о Луне: военные наметили сроки для работы за привычными орбитами
Наука
Российская вакцина против меланомы удивила результатом: четыре месяца наблюдений изменили картину
Технологии
Американская подлодка вошла в планы Австралии: союзники приблизились к новой опоре в регионе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet