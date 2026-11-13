Vulcan возвращается после долгого простоя: военные США пока не готовы доверить ракете свои спутники

Компания United Launch Alliance (ULA) назначила возвращение ракеты Vulcan к полетам на 13 ноября. Она выведет на орбиту очередную партию спутников низкоорбитальной интернет-группировки Amazon.

Vulcan не летает с февраля, когда ракета вывела аппарат USSF-87 для Космических сил США. Груз тогда доставили на орбиту, но в полете возник серьезный сбой в работе сопла одного из твердотопливных ускорителей. ULA доработала конструкцию сопла, и новый вариант впервые применят в ближайшем коммерческом запуске.

Военные снова доверят Vulcan свои спутники только после того, как изучат данные коммерческих полетов. По словам бригадного генерала Эрика Зарибниски, ведомство оценивает риски и выясняет физические причины неполадки, прежде чем возобновить запуски государственных аппаратов.

Пока Vulcan простаивал, часть запусков в интересах национальной безопасности передали ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX:

последний спутник GPS III — его запустили в апреле;

спутники слежения первого транша группировки Агентства космического развития (SDA) — запуск запланирован до конца года;

экспериментальный спутник Oracle-M Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) — полетит в рамках миссии USSF-63;

спутник системы предупреждения о ракетном нападении Next-Gen OPIR — полетит в рамках миссии USSF-174.

Чтобы не расторгать контракты с ULA, Космические силы планируют позже передать компании один из запусков, сейчас закрепленных за SpaceX. Зарибниски пояснил, что перевести все аппараты на другие ракеты нельзя: мешают сложности интеграции и разные нагрузки, которые спутник испытывает при выведении.