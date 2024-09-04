Александр Вучич опроверг слухи о передаче самолетов Украине

Президент Сербии Александр Вучич решительно отверг слухи, распространяемые его политическими оппонентами, о возможной передаче Сербией 14 истребителей МиГ-29 Украине после приобретения 12 французских самолетов Rafale.

Соглашение на покупку самолетов Rafale, а также связанного с ними оборудования и услуг, было подписано 29 августа во время визита французского президента Эммануэля Макрона в Белград. От сербской стороны подпись под документом поставил министр обороны Братислав Гашич, а со стороны компании Dassault Aviation - её директор Эрик Трапье. В рамках контракта, стоимостью 2,7 миллиарда евро, Сербия получит 12 новых истребителей с логистической поддержкой и запасными частями. По неофициальным данным, поставка самолетов ожидается не ранее 2028 года. Ранее в сербских оппозиционных СМИ и политических кругах появились предположения о том, что в договоре с Францией якобы имеется пункт, предусматривающий передачу имеющихся у Сербии МиГ-29 через французскую сторону Украине.

Вучич, обращаясь к журналистам на встрече с жителями западной Сербии, заявил, что ему известно о подобных слухах и подчеркнул, что те, кто знаком с ним и его ролью верховного главнокомандующего армии Сербии, прекрасно понимают, что он никогда бы не согласился на такой шаг и не передал бы эти самолеты кому-либо.

Президент выразил мнение, что авторы подобных домыслов являются либо лжецами, либо людьми с неустойчивым психическим состоянием. Он также напомнил, что в 2013 году ни один из четырех МиГ-29 сербских ВВС не был способен участвовать в аэромитинге, а на сегодняшний день на вооружении страны уже 14 таких истребителей. Шесть из них были получены от России, а еще четыре - от Белоруссии.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр обороны Братислав Гашич также опровергли все слухи о возможной передаче МиГ-29 для нужд вооруженных сил Украины.

Фото:commons.wikimedia.orgEuropean People's Party( Creative Commons Attribution 2.0 Generic )