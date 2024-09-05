"Не принял решение": Вучич заявил о получении приглашения на саммит БРИКС, но не знает, поедет ли

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении приглашения от президента России Владимира Путина на участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани 23-24 октября. О

днако, по словам Вучича, он пока не принял окончательного решения о поездке из-за плотного графика в этот период, который включает в себя, в том числе, участие в мероприятиях ООН.

В ходе Восточного экономического форума Путин поручил вице-премьеру Сербии Александру Вулину передать приветствие президенту Вучичу и выразить надежду на его присутствие на мероприятиях в рамках саммита БРИКС в Казани.

Вучич отметил, что получил приглашение от Путина около 10-12 дней назад и выразил благодарность за него, а также за приглашение от организации БРИКС. Он подчеркнул, что в октябре у Сербии запланированы важные визиты иностранных делегаций, и окончательное решение о поездке в Казань будет принято примерно 10 октября. Кроме того, Вучич напомнил о предстоящих встречах с рядом глав государств и правительств в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сербский лидер также упомянул о предстоящем праздновании 80-летия освобождения Белграда 20 октября, подчеркнув роль Красной Армии в этом событии. Вучич сообщил о планах проведения масштабных мероприятий, приуроченных к этой дате, совместно с Россией и другими государствами, участвовавшими в освобождении Белграда.

Он вновь подтвердил приверженность Сербии независимой внешней политике и традиционным дружеским отношениям с Россией и другими странами.

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