Из-за низкого качества воды в Сене были отменены два тренировочных заплыва триатлонистов, запланированных в рамках подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже.
Первый заплыв должен был состояться 28 июля, второй - 29-го. По информации оргкомитета, причиной отмены стало ухудшение качества воды после сильных дождей. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.
В июле мэр Парижа Анн Идальго демонстративно искупалась в Сене, пытаясь доказать безопасность проведения соревнований в реке. Она вошла в воду в коротком гидрокостюме без шапочки с понтона. До этого в районе заплыва провели очистку дна, извлекая из воды два велосипеда и скутер.
Изначально купание Идальго планировалось в июне, но из-за сильных дождей и увеличения объема сточных вод в Сене уровень фекальных бактерий превысил допустимые нормы.
Идальго последовал примеру министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая также искупалась в Сене. Ранее о планах поплавать в реке перед Олимпиадой заявляли глава МОК Томас Бах и президент Франции Эмманюэль Макрон. Макрон планировал искупаться в июне, но из-за парламентских выборов заплыв был перенесен. В итоге ни Бах, ни Макрон не искупались в Сене.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jonathan McIntosh (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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