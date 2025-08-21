Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by High Contrast is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:17

ВАЗ-2107 и Ford Focus снова в тренде: что ищут россияне на вторичке

Лада сохранила лидерство на рынке подержанных авто в России в июле 2025 года

В июле 2025 года российский рынок подержанных легковых машин достиг объёма 567,2 тысячи автомобилей. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее, и на 3,8% выше, чем в июле прошлого года. Такие данные приводит агентство "Автостат".

Лидеры среди брендов
Традиционно в топе осталась Лада — на неё пришлось 139,2 тыс. проданных машин. Далее следуют:

  • Toyota — 58,4 тыс.
  • Kia — 33,1 тыс.
  • Hyundai — 31,7 тыс.
  • Nissan — 25 тыс.

Самые востребованные модели
Среди конкретных моделей чаще всего покупатели выбирали:

  • ВАЗ-2107
  • Hyundai Solaris
  • Kia Rio
  • ВАЗ-2114
  • Ford Focus

Эти автомобили остаются "классикой" вторичного рынка, сочетая доступность, ремонтопригодность и узнаваемость.

Рост продаж в июле подтверждает оживление вторичного рынка: россияне активнее выбирают подержанные автомобили, делая ставку на проверенные временем бренды и модели.

