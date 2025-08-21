ВАЗ-2107 и Ford Focus снова в тренде: что ищут россияне на вторичке
В июле 2025 года российский рынок подержанных легковых машин достиг объёма 567,2 тысячи автомобилей. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее, и на 3,8% выше, чем в июле прошлого года. Такие данные приводит агентство "Автостат".
Лидеры среди брендов
Традиционно в топе осталась Лада — на неё пришлось 139,2 тыс. проданных машин. Далее следуют:
- Toyota — 58,4 тыс.
- Kia — 33,1 тыс.
- Hyundai — 31,7 тыс.
- Nissan — 25 тыс.
Самые востребованные модели
Среди конкретных моделей чаще всего покупатели выбирали:
- ВАЗ-2107
- Hyundai Solaris
- Kia Rio
- ВАЗ-2114
- Ford Focus
Эти автомобили остаются "классикой" вторичного рынка, сочетая доступность, ремонтопригодность и узнаваемость.
Рост продаж в июле подтверждает оживление вторичного рынка: россияне активнее выбирают подержанные автомобили, делая ставку на проверенные временем бренды и модели.
