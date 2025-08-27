Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:01

В эпоху кроссоверов лидером в России становится седан 1980-х

Снижение спроса на новые авто в России стимулирует рост продаж машин с пробегом — опрос "Автостата"

По итогам июля 2025 года самым востребованным автомобилем на вторичном рынке России стал седан Lada 2107. По данным агентства "Автостат", за месяц было куплено 13,1 тыс. машин этой модели.

Лидеры рынка июля

  • 1 место — Lada 2107 (13,1 тыс.)
  • 2-3 места — Hyundai Solaris и Kia Rio (по 11 тыс.)
  • 4 место — Lada 2114 "Самара-2" (10,2 тыс.)
  • 5 место — Ford Focus (9,9 тыс.)

В десятку также вошли: Toyota Corolla, Lada Priora (2170), Lada 4x4 ("Нива"), Toyota Camry и Lada Granta (2190).

Почему россияне чаще выбирают "вторичку"
Ранее глава "Автостата" Сергей Целиков объяснил снижение спроса на новые автомобили несколькими факторами:

  • высокие банковские ставки — причина, названная 63% опрошенных,
  • снижение покупательской способности — отметили 43%,
  • ожидание возвращения мировых брендов в Россию — указали 25% респондентов.

Итог
В условиях высокой стоимости новых машин россияне всё активнее обращаются к проверенным моделям с пробегом. Лидеры рынка — "классика" в лице Lada и массовые иномарки, давно закрепившиеся в стране.

