Стабильные цены на вторичное жилье в Москве: влияние ипотечных ставок

Цены на вторичном рынке жилья в Москве этим летом оставались стабильными, чему способствовал рост ипотечных ставок до рекордных уровней, по словам экспертов.



По данным аналитиков, стоимость вторичного жилья в Москве не показала значительных изменений: средняя цена в начале июня составляла 337,1 тыс. рублей, а сейчас она снизилась на 0,4%. В августе наблюдается небольшое падение цен на эконом-классовые квартиры: двухкомнатные подешевели на 0,2%, в то время как цены на однокомнатные остались на прежнем уровне.



Число сделок на рынке существенно сократилось, но владельцы не спешат к снижению цен. Предложение квартир растет медленно, причем многие собственники выбирают аренду недвижимости вместо продажи из-за высокой ключевой ставки.



В ближайшее время масштабных изменений на рынке не ожидается, и его развитие будет зависеть от экономической ситуации и ипотечных условий в стране.

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