Снижение цен на вторичное жилье в крупных городах России в июле 2024 года: анализ рынка

В июле в почти половине крупных российских городов наблюдалось снижение цен на вторичное жилье. Отрицательная динамика охватила 23 из 50 исследованных городов, по сравнению с 16 в июне. Эти данные предоставила консалтинговая компания SRG по запросу "РБК-Недвижимости".
Компания SRG использовала автоматизированные системы оценки недвижимости, применяя искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для расчета средней стоимости квадратного метра в 50 крупнейших городах России в июле 2024 года. Статистика включает данные с основных платформ объявлений и региональных баз, охватывающих более 100 источников.
По данным SRG, в июле число городов с понижением цен на вторичное жилье увеличилось до 23. Это говорит о продолжающемся тренде, начавшемся в начале года. В мае зафиксировано снижение цен в 11 городах, в июне — в 16. Эксперты отмечают, что на снижение цен влияет удорожание ипотеки вследствие повышения ключевой ставки. Олег Репченко, руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN. RU", пояснил, что высокие ставки по ипотеке, превышающие 20% годовых, снизили спрос на жилье, что в свою очередь давит на цены.
Похожие тенденции наблюдались в 2022 году после резкого увеличения ключевой ставки. Тогда также было зафиксировано снижение цен на вторичное жилье в ряде городов. В июне 2022 года снижение наблюдалось в 17 городах, а в июле-августе — в 27. Ситуация продолжала ухудшаться, пока в сентябре отрицательная динамика охватила 39 городов, но в октябре ситуация начала стабилизироваться.
Санкт-Петербург показал самое значительное снижение цен в июле — на 1,3%, до 205,6 тыс. руб. за квадратный метр. Это падение продолжается уже седьмой месяц подряд. На втором месте оказался Балашиха, где цены упали на 0,95%, а на третьем — Тольятти с падением на 0,9%. Нижний Новгород и Киров замыкают пятерку лидеров по снижению цен.
В июле наблюдался рост цен на вторичное жилье в 27 городах. Сочи возглавил список с увеличением цен на 2,86%, до 277,2 тыс. руб. за квадратный метр. Ростов-на-Дону и Севастополь также показали значительное увеличение цен, соответствующее растущему тренду на этих рынках.
В Москве, где в июне было замечено снижение цен, в июле произошло небольшое увеличение — на 0,05%, средняя стоимость квадратного метра составила 322,2 тыс. руб.
Фото: commons.wikimedia.org/Владислав Фальшивомонетчик
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