Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современный водонагреватель
Современный водонагреватель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:46

Вторая жизнь кипятка: почему вода после повторного закипания остаётся безопасной и полезной

Исследования подтвердили безопасность многократного кипячения воды и сохранение микроэлементов в составе

Кипячение воды издавна считалось надёжным способом обеззараживания. Однако вокруг этого процесса всегда было немало мифов, особенно касающихся повторного закипания. Долгое время бытовало мнение, что многократное кипячение делает воду вредной, так как в ней якобы накапливаются опасные вещества. Но свежие исследования китайских учёных опровергли эту идею.

Сравнение представлений о кипячении воды

Подход Что считали раньше Что показали исследования
Первое кипячение Вода безопасна, вредные вещества минимальны Подтверждено
Повторное кипячение Вода становится токсичной, повышается концентрация примесей Состав остаётся в норме
Длительное кипячение Вода теряет вкус и качество Запах, вкус и цвет остаются прежними
Минералы Полезные элементы исчезают Содержание микроэлементов сохраняется

Советы шаг за шагом

  1. Если пользуетесь водопроводной водой, всегда кипятите её хотя бы один раз — это уничтожает бактерии и вирусы.

  2. Не бойтесь повторного кипячения — оно не добавляет токсинов и не ухудшает качество воды.

  3. Используйте чайник или кастрюлю с крышкой: это уменьшает испарение и ускоряет процесс.

  4. Храните кипячёную воду не более суток в чистой закрытой ёмкости.

  5. Для детского питания лучше использовать свежескипячённую воду, чтобы минимизировать риск попадания микроорганизмов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выливать воду после первого кипячения, думая, что повторное сделает её "ядовитой".
    Последствие: лишние траты воды и электроэнергии.
    Альтернатива: использовать одну и ту же воду несколько раз, не опасаясь за здоровье.

  • Ошибка: оставлять кипячёную воду открытой на длительное время.
    Последствие: риск попадания пыли и бактерий.
    Альтернатива: хранить жидкость в стеклянной или металлической закрытой посуде.

  • Ошибка: думать, что фильтр полностью заменяет кипячение.
    Последствие: возможное сохранение микробов и вирусов.
    Альтернатива: сочетать фильтрацию и кипячение для лучшего результата.

А что если…

А что если вода имеет неприятный запах или привкус даже после кипячения? В таком случае проблема не в процессе кипячения, а в качестве источника. Лучше использовать фильтр с угольным картриджем или покупать бутилированную воду для питья и приготовления пищи.

Плюсы и минусы кипячения

Плюсы Минусы
Уничтожает большинство бактерий и вирусов Не удаляет тяжёлые металлы и химические примеси
Доступный и простой способ очистки Требует времени и энергии
Подходит для приготовления пищи и напитков Вкус воды может изменяться при длительном кипячении
Можно использовать многократно Не решает проблему плохих труб

FAQ

Можно ли кипятить воду несколько раз?
Да, исследования доказали, что многократное кипячение не делает воду вредной.

Теряются ли минералы при кипячении?
Нет, микроэлементы вроде железа, меди и селена сохраняются в пределах нормы.

Что лучше: фильтрация или кипячение?
Лучший вариант — их комбинация: фильтр убирает примеси, кипячение обеззараживает.

Мифы и правда

  • Миф: повторное кипячение превращает воду в яд.
    Правда: состав воды остаётся в пределах нормы, опасных веществ не образуется.

  • Миф: полезные минералы исчезают при нагреве.
    Правда: железо, селен, медь и другие элементы сохраняются.

  • Миф: вкус воды всегда портится после кипячения.
    Правда: исследования показали, что вкус и прозрачность остаются прежними.

Исторический контекст

  1. В древнем Китае и Индии кипячение считалось обязательной процедурой для питьевой воды, чтобы избежать болезней.

  2. В Европе метод массово стал использоваться в XVIII веке, когда учёные доказали связь между грязной водой и эпидемиями.

  3. В XX веке кипячение вошло в быт как универсальный способ защиты, особенно в регионах с сомнительным качеством водопровода.

Три интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кипятить воду как минимальный способ обеззараживания в районах без фильтрации.

  2. В некоторых странах до сих пор кипячение — основной метод подготовки питьевой воды.

  3. Уровень pH при многократном кипячении может слегка повышаться, но остаётся в безопасных пределах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Анча Баранова: парацетамол может быть фактором риска аутизма при злоупотреблении сегодня в 10:11

Аутизм стремительно растёт: почему диагноз ставят всё чаще

Заболеваемость аутизмом растет: какие факторы риска называют врачи, почему парацетамол оказался под вниманием и как действовать родителям?

Читать полностью » Ветеринар Виктория Романовская назвала перекармливание главной ошибкой хозяев питомцев сегодня в 5:10

Кусочек сыра или диабет? Как хозяева незаметно подрывают здоровье животных

Перекармливание домашних животных приводит к ожирению и болезням. Ветеринар рассказала, как правильно рассчитать рацион и чем заменить угощения со стола.

Читать полностью » Врач Товмасян: сухой воздух в квартирах во время отопления ведёт к простудам и аллергии сегодня в 4:18

Батареи греют, но убивают: чем опасен воздух в квартирах зимой

Сухой воздух в квартирах во время отопительного сезона повышает риск простуд и аллергий. Врачи рассказали, как правильно защитить дыхательные пути.

Читать полностью » Врач Еременко: груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту и магний сегодня в 3:15

Груша против яблока: какой фрукт мягче действует на желудок и дольше сохраняет здоровье

Груши — вкусные и полезные фрукты, но не всегда безобидные. Врач рассказал, кому стоит ограничить их употребление и как правильно включать их в рацион.

Читать полностью » Врач Агаева объяснила разницу между компрессионным и утягивающим бельём сегодня в 2:12

Бельё-обманка: стройность сегодня, проблемы с венами завтра

Красивый силуэт ценой здоровья? Врач рассказала, чем опасно длительное ношение утягивающего белья и какие есть безопасные альтернативы.

Читать полностью » Врач Новосёлов: курение, алкоголь и нарушения ПДД повышают риск ранней смерти сегодня в 1:19

Долгая жизнь в ваших руках: привычки, которые крадут годы, и простые шаги, чтобы их вернуть

Можно ли продлить жизнь простыми привычками? Врач-гериатр рассказал, какие ошибки укорачивают годы и какие шаги помогают сохранить здоровье.

Читать полностью » Педиатр Антон Прохоренко: польза прививок значительно превышает риски сегодня в 0:45

Болезни возвращаются с новой силой: почему отказ от прививок ставит под угрозу всех

Почему врачи называют вакцинацию главным щитом против болезней и чем опасны популярные мифы о прививках — подробный разбор в материале.

Читать полностью » Подростковое курение удваивает риск смерти от последствий табака вчера в 23:23

Табак запускает отсчёт с первой затяжки: чей орган сгорит первым — сердце, мозг или лёгкие

Почему курение укорачивает жизнь на двадцать лет и какие болезни оно провоцирует? Врач объясняет, чем опасна привычка с подросткового возраста.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Ограничение потребления фастфуда 1-2 раза в месяц помогает избежать проблем с пищеварением и здоровьем
Еда

Свиной шашлык с лимоном и луком при правильном мариновании сохраняет сочность мяса
Еда

Курица в пиве приобретает карамельный вкус
Наука

Исследование углеродного цикла в океанах помогает прогнозировать климатические изменения и экосистемы
Садоводство

Учёные: обрезка флоксов осенью увеличивает количество побегов в 4–5 раз
Дом

Ипотека: основные плюсы, минусы и реальные риски для покупателя
Туризм

Семь направлений за два часа: куда съездить вблизи Санкт-Петербурга
Культура и шоу-бизнес

Певица Алёна Свиридова поделилась методами активного образа жизни и сбалансированного питания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet