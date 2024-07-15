Буйки на Нарве устанавливали ежегодно для разделения территориальных вод Эстонии и России. В этом году Россия не согласилась с координатами размещения буйков и сняла спорные метки, что вызвало негодование Эстонии.

МИД Эстонии передал представителю российского посольства дипломатическую ноту с предложением провести совместное измерение дна реки Нарвы, чтобы прекратить спор о расположении буйков, обозначающих судоходный путь на реке, по которой проходит граница двух стран, передает ERR.

Буйки на Нарве устанавливали ежегодно для разделения территориальных вод двух стран. Начальник пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель говорил, что до начала конфликта на Украине их установка проводилась "по обоюдному согласию" двух стран, но с прошлого года Москва не соглашается с позицией Таллина.

Глава российского Ивангорода, расположенного на берегу Нарвы напротив одноименного эстонского города, Виктор Карпенко отмечал, что раньше в процессе размещения буйков участвовали две стороны, работам на акватории предшествовала тематическая встреча.

Нынешний спор из-за буйков возник в конце весны: в ночь на 23 мая, как сообщила эстонская сторона, Россия убрала 24 из 50 буйков, которые были установлены за десять дней до этого.

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