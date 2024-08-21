ВТБ предупреждает о новой тактике мошенников: аренда банковских карт для вывода краденых средств

Специалисты ВТБ раскрыли новую тактику мошенников, которые теперь арендуют банковские карты для вывода средств, похищенных в результате мошеннических действий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу банка.

Ранее мошенники покупали карты и избавлялись от них после использования. Теперь они стараются переложить ответственность на первоначальных владельцев карт, вовлекая их в преступную деятельность.

Пресс-служба ВТБ пояснила, что злоумышленники используют карты и счета третьих лиц, предоставляя жертвам данные для перевода денег. Эти карты они берут в аренду у обычных пользователей, известных как дропы, убеждая их в безопасности такого действия.

Мошенники уверяют потенциальных дропов, что передача карты и доступ к банковским сервисам не несет рисков, предлагая легкий и законный способ заработка. Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ, отметил, что многие дропы не осознают рисков, включая возможность попадания в черные списки банков и соучастия в преступлениях. Он предупредил, что злоумышленники могут также взять кредиты на имя дропов, оставив их с долгами.

Пресс-служба также сообщила, что благодаря системе мониторинга дропов ВТБ удалось предотвратить вывод более чем 1 миллиарда рублей, принадлежащих клиентам как ВТБ, так и других банков, за прошедший год.

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