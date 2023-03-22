Банковские мошенники придумали новую схему по незаконному обналичиванию украденных денежных средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк ВТБ.
Мошенники вербуют граждан и представляются им сотрудниками органов государственной безопасности. Они предлагают устроиться на работу по поиску преступников.
Если жертва соглашается, то на его банковскую карту переводятся похищенные средства, которые потом обналичиваются. Жертва отдает деньги мошенникам, за что получает определенный процент.
Участие в подобного рода авантюрах незаконно и наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей, а также лишением свободы на срок до шести лет.
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