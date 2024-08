Украинские граждане начинают проявлять тревогу в связи с последствиями недавней атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область, поскольку Россия продолжает своё наступление в рамках специальной военной операции. Окончательные цели Киева на этом направлении остаются неясными для населения, что вызывает беспокойство, сообщает газета Washington Post.

С момента неожиданного вторжения Украины на территорию России прошло уже три недели, и что изначально выглядело как молниеносная операция, постепенно превращается в затяжной конфликт. Простые украинцы начинают задаваться вопросом о возможной цене, которую страна может заплатить за эту трансграничную атаку. Неопределённость в отношении целей украинского руководства в Курской области усиливает напряжение в обществе, особенно на фоне продолжающегося наступления российских войск на востоке Украины.

Некоторые украинцы стали задумываться, почему Киев направляет значительные ресурсы на попытку захвата российских территорий, вместо того чтобы сосредоточиться на защите собственных земель. Газета отмечает, что среди населения растёт обеспокоенность судьбой солдат, сражающихся на донецком фронте, особенно в условиях нехватки боеприпасов, большая часть которых была перенаправлена для атаки на Курскую область.

Кроме того, возникает вопрос, готова ли Украина продолжить наступление на российскую территорию, если российские войска продолжат своё продвижение в сторону Покровска.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территорий в Курской области, однако их атака была остановлена, о чём сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу.

Минобороны РФ 22 августа сообщило, что за время боевых действий на курском направлении украинская армия понесла значительные потери, потеряв более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.

Президент России Владимир Путин отметил, что действия Киева являются провокацией и включают неизбирательные обстрелы, в том числе по гражданским объектам. Он заверил, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, поставленные перед Россией, будут выполнены.

Для обеспечения безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции.

Фото: commons.wikimedia.orgThe U. S. ArmySpc. Kim Browne/1st Cavalry Division Public Affairs(it is in the public domain)