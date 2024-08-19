Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского намеревались уволить незадолго до вторжения украинских солдат в Курскую область. Об этом информирует англоязычный журнал новостной направленности Economist.

В статье сказано, что план вторжения в субъект Российской Федерации появился "не от легкой жизни". Ещё в прошлом месяце украинский военачальник находился под давлением, пишет издание. Ему приходилось противостоять весьма не идеальному наследию, который оставил после себя экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный. К тому же руководство ВСУ не сходилось во мнении с президентом Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимиром Зеленским по поводу политики мобилизации, что в итоге привело к отсутствию достаточного количества солдат. В тот момент бытовало мнение, что главнокомандующего Сырского намереваются лишить работы.

По сведениям Economist, командование Вооружённых сил Украины утаивало от собственных солдат план вторжения. В тот момент, когда военнослужащих информировали о предстоящем нападении, они сначала не могли поверить в это.

Фото: Flickr / President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)