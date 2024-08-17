Украинские силы с использованием беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которую используют сотрудники Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

Утром, в 7 часов, дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, расположенную вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Эта дорога является маршрутом для постоянного передвижения персонала. К счастью, никто не пострадал, однако вновь возникла прямая угроза безопасности как работников, так и самой станции. Информация об этой атаке была передана инспекторам МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, и они провели осмотр места падения снаряда.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары в районе электростанции. На днях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара украинскими войсками произошел пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. Кроме того, накануне представитель российского силового ведомства проинформировал РИА Новости о том, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС снарядами, содержащими радиоактивные вещества. Эти боеприпасы уже были доставлены в город Желтые Воды Днепропетровской области.

В Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что целью предполагаемых ударов по ядерным объектам является обвинение России в провокациях.

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