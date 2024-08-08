Хоккеистка Бург продолжила играть с разбитым лицом на Олимпиаде

Хоккеистке из сборной Нидерландов Йоше Бург в полуфинале турнира на траве в рамках Олимпийских игр-2024 в Париже разбили лицо.

Спортсменка получила удар в нос и вся истекала кровью. Инцидент прошел во время матча Нидерландов против Аргентины. После удара девушка упала на землю с обильным кровотечением. Ей тут же оказали первую медицинскую помощь. Однако даже после такой травмы хоккеистка не села на скамью запасных и не отправилась в больницу, а продолжила играть за национальную сборную, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Олимпийские игры закончатся 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото: flickr. com/pJimmy Harris from Melbourne, Australia (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).