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Хоккеистке Бург разбили лицо во время матча на Олимпиаде
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  • Опубликована вчера в 23:29

Хоккеистка Бург продолжила играть с разбитым лицом на Олимпиаде

Хоккеистке Бург разбили лицо во время матча на Олимпиаде

Хоккеистке из сборной Нидерландов Йоше Бург в полуфинале турнира на траве в рамках Олимпийских игр-2024 в Париже разбили лицо.

Спортсменка получила удар в нос и вся истекала кровью. Инцидент прошел во время матча Нидерландов против Аргентины. После удара девушка упала на землю с обильным кровотечением. Ей тут же оказали первую медицинскую помощь. Однако даже после такой травмы хоккеистка не села на скамью запасных и не отправилась в больницу, а продолжила играть за национальную сборную, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Олимпийские игры закончатся 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото: flickr. com/pJimmy Harris from Melbourne, Australia (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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