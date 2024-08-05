Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Джокович заявил Алькарасу после финала Игр-2024, что у него еще 20 Олимпиад впереди
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 1:04

Джокович к Алькарасу: У тебя еще 20 Олимпийских игр впереди

Джокович заявил Алькарасу после финала Игр-2024, что у него еще 20 Олимпиад впереди

Олимпийский чемпион 2024 года по теннису серб Новак Джокович решил обратиться к четырёхкратному победителю турниров "Большого шлема" из Испании Карлосу Алькарасу после финала ОИ-2024.

Ранее спортсмены встретится в финале Олимпиады в Париже, где на двух тай-брейках победил Джокович.

"Учитывая твой возраст, твою энергию и то, как ты играешь, у тебя, вероятно, еще 20 Олимпиад впереди. Твоё золото придёт. Увидимся в следующий раз, амиго", — обратился Джокович к испанскому теннисисту на своей странице в соцсетях.

Алькарасу 21 год и он принимал участие в Олимпиаде первый раз. В финале Карлос не смог сдержать эмоций и расплакался.

Фото: flickr. com/Tatiana from Moscow, Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

Мир

Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля

Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля

Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, военным целям и деловому сектору, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это случится в следующие 24-72 часа.

Читать полностью
ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар

ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар

Корпус стражей КСИР, элитные подразделения ВС Ирана, подтверждает, что грохот взрывов в административном центре Исфахана в центре Ирана связан с проведением учений спецназа, передаёт ILNA.

Читать полностью

Общество

Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.

Читать полностью
Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов

Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов

Актёр Станислав Садальский поиронизировал на российскими "инвалидами", которые заставили парковку дорогостоящими автомобилями.

Читать полностью

Новости