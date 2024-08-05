Джокович к Алькарасу: У тебя еще 20 Олимпийских игр впереди

Олимпийский чемпион 2024 года по теннису серб Новак Джокович решил обратиться к четырёхкратному победителю турниров "Большого шлема" из Испании Карлосу Алькарасу после финала ОИ-2024.
Ранее спортсмены встретится в финале Олимпиады в Париже, где на двух тай-брейках победил Джокович.
"Учитывая твой возраст, твою энергию и то, как ты играешь, у тебя, вероятно, еще 20 Олимпиад впереди. Твоё золото придёт. Увидимся в следующий раз, амиго", — обратился Джокович к испанскому теннисисту на своей странице в соцсетях.
Алькарасу 21 год и он принимал участие в Олимпиаде первый раз. В финале Карлос не смог сдержать эмоций и расплакался.
Фото: flickr. com/Tatiana from Moscow, Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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