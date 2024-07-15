Тем спортсменам, кто давно занимается в фитнес-центрах, надоедают одни и те же упражнения изо дня в день. Все мы знаем привычные упражнения из кардио, силовых тренировок. Однако со временем все более популярными становятся комплексные упражнения или упражнения, которые напоминают подражание животным. В общем, появляется разнообразие упражнений, да таких, что в спортзале не заскучаешь! Фитнес-директор Евгений Мосалёв рассказал в беседе с NewsInfo.Ru об одном из сложных комплексных упражнений — бёрпи.

Бёрпи — это многосуставное высокоинтенсивное упражнение. Оно состоит из нескольких более простых.

"Исходное положение стоя. Затем нужно выполнить приседание, после этого переход прыжком в упор лежа, отжимание, возвращаемся в положение упор присев, и из него делаем прыжок, ставя ноги врозь, а руки через стороны поднимаем, затем снова — приседание, отжимание и прыжок", — объяснил эксперт.

По словам Евгения Мосалёва, бёрпи — упражнение с собственным весом, которое считается одним из самых сложных. Потому что, помимо интенсивности, которую мы можем регулировать самостоятельно, постоянно происходит смена положения тела, что приводит к большой нагрузке сердечно-сосудистой системы.

"Бёрпи далеко не всем рекомендовано. Тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами или с позвоночником — грыжи, протрузии или сколиоз, не стоит выполнять это упражнение. Тренеры, которые дают его начинающим, мягко говоря, дискредитируют всю нашу профессию, потому что неподготовленным подопечным может стать плохо", — объяснил фитнес-эксперт.

Он добавил, что, если у человека есть цель научиться делать бёрпи, с начала нужно делать подводящие упражнения — те, которые подготавливают организм к выполнению более сложных. Так вот отжимания, приседания, прыжки — подводящие к бёрпи.

Фото: commons.wikimedia. org/Taco fleur (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).