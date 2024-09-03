Эксклюзивный анализ корреспондента РИА Новости выявил, что Киев продолжает закупать дроны китайского производства, несмотря на возражения со стороны компании-производителя DJI.

Согласно данным украинского портала госзакупок Prozorrо, крупнейший контракт на сумму более 391,5 миллиона гривен был заключен между муниципальным отделом по безопасности Киева и компанией "УМО Украина".

"УМО Украина" является дочерней компанией польской фирмы "УМО", специализирующейся на поставке военной техники. Несмотря на это, польская компания активно рекламирует продукцию DJI в своих социальных сетях.

Помимо "УМО Украина", среди поставщиков дронов DJI фигурирует индивидуальный предприниматель Алина Остапенко, которая заключила несколько контрактов на поставку дронов для различных подразделений ВСУ и государственных учреждений.

Китайская компания DJI в апреле 2022 года выразила свое несогласие с использованием дронов в конфликте и приостановила деятельность в России и Украине. В 2023 году министерство торговли Китая ввело новые ограничительные меры, обязав компании получать разрешение на экспорт некоторых моделей дронов и их компонентов. Ведомство запретило экспорт дронов, которые могут быть использованы в военных целях.

В этом году китайские власти ужесточили экспортные ограничения на дроны, и эти меры вступили в силу 1 сентября. Несмотря на это, Киев продолжает закупать дроны DJI через посредников, игнорируя запреты и ограничения со стороны производителя.

Фото: armyinform. com.ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International license)