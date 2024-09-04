В МИД РФ заявили о цели разрешить Украине бить по России из-за неудач на фронте

Столица Украины пытается убедить своих западных партнеров разрешить использование дальнобойного оружия для атак на российскую территорию. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на IX Восточном экономическом форуме.

Захарова отметила, что в связи с усложняющейся обстановкой для Вооруженных сил Украины на линии фронта, киевская администрация начала продвигать новую стратегию, которую сама называет "новым планом".

Дипломат пояснила, что для воплощения этого плана в жизнь киевские власти активно запрашивают у западных стран разрешение на применение дальнобойных вооружений. Захарова иронично предложила назвать этот план "новым планом бедствия".

Напомним, что в середине июля Министерство обороны США заявило о неготовности разрешить Украине использование американских оперативно-тактических ракет ATACMS для нанесения ударов по отдаленным целям на территории России.

Однако, позднее американские СМИ писали о давлении, которое оказывают украинские власти на США с целью добиться отмены запрета на использование ATACMS для атак вглубь России.

27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США не планируют отменять действующие для ВСУ ограничения на применение американского оружия для ударов по территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что украинская армия уже использует западные ракеты для обстрелов Донбасса и Новороссии, и любое увеличение дальности их действия будет являться серьезной провокацией.

Фото: www. kremlin. ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)