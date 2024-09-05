Украинские войска рискуют оказаться в критическом положении из-за расширения линии фронта, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Дэвис отметил, что Вооруженные силы России могут отрезать Вооруженные силы Украины и снова поставить тысячи украинских военных в положение, когда они либо должны будут отступить, либо рискуют быть отрезанными и уничтоженными. По его словам, это уже происходит по всей линии фронта.
Эксперт также подчеркнул, что украинская армия продолжает перебрасывать бригады в Курскую область, несмотря на то, что они не смогут удержать занятые территории. В результате ВСУ только удлиняют линии снабжения еще больше, подвергая себя риску. Дэвис обратил внимание на то, что такая ситуация происходит на многих направлениях.
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР. Это уже шестой освобожденный населенный пункт на территории республики с начала месяца.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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