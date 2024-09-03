Крах линий обороны украинской армии на Донбассе обернется катастрофическими последствиями для развития конфликта. Об этом сообщает норвежское агентство ABC Nyheter.
"Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта", — пишет автор публикации.
По его словам, план украинской стороны сорвать наступление российской армии на Донбассе путем нападения на Курскую область обернулся провалом. Из-за этого ВСУ на востоке Украины пытаются удержать сильный натиск ВС РФ с пустым боевым арсеналом и маленьким количеством личного состава.
Напомним, что в понедельник Минобороны РФ сообщило о том, что российская армия взяла под свой полный контроль еще один населенный пункт в ДНР — Скучное.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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