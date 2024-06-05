Появились первые жертвы минирования берегов реки Тисы Вооружёнными силами Украины. Судя по всему, это те украинцы, которые пытаются избежать всеобщей мобилизации, переплыв небольшую водную преграду между Украиной и Румынией.
В одной из социальных сетей опубликовано видео, на котором украинский пограничник осматривает тело мужчины, пытавшегося пересечь границу по реке. Понятно, что несчастный нарвался на мину — видно, что взрывом мины ему оторвало ногу.
"Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким", — заявил очевидец.
Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило в своей социальной сети, что при попытках пересечения границы с Европейским союзом погибли не менее 45 человек. В ведомстве возложили вину за это на самих жертв, заявив, что собственный авантюризм и трусость стали причиной гибели этих людей.
Фото: commons.wikimedia.org/Раймонд Спеккинг(Creative-Commons CC BY-SA 4.0)
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