По информации от источника в силовых структурах, переданной РИА Новости, Вооруженные силы Украины впервые применили дорогие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска.

Эти ракеты могут наносить удары на дистанцию до 300 километров.

Леонид Пасечник, глава ЛНР, предположил, что по Луганску было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow. Воскресная атака на город включала использование увеличенного радиуса поражения ATACMS, возможное благодаря дополнительному запасу твердого топлива в разгонном двигателе ракет.

Несмотря на высокую стоимость ракет, они были применены для атак на гражданские объекты. Однако, по данным источника, все ракеты были сбиты ПВО на подходе к городу, обломки ракет повредили жилые дома и вызвали возгорания сухой травы в частном секторе. Специалисты уже начали изучение уцелевших частей ракет, включая навигационные платы, для улучшения способов перехвата в будущем.

Также Виталий Саранцев, представитель группировки ВСУ "Харьков", в беседе с испанской газетой Pais уточнил, что западные партнеры разрешили украинским войскам использовать американские ракеты для ударов по Белгороду, но с ограничением дальности действий.

