Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Украинская армия впервые ударила американскими ракетами ATACMS по Луганску
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

ВСУ ударили ATACMS по столице ЛНР

Украинская армия впервые ударила американскими ракетами ATACMS по Луганску

По информации от источника в силовых структурах, переданной РИА Новости, Вооруженные силы Украины впервые применили дорогие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска.

Эти ракеты могут наносить удары на дистанцию до 300 километров.

Леонид Пасечник, глава ЛНР, предположил, что по Луганску было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow. Воскресная атака на город включала использование увеличенного радиуса поражения ATACMS, возможное благодаря дополнительному запасу твердого топлива в разгонном двигателе ракет.

Несмотря на высокую стоимость ракет, они были применены для атак на гражданские объекты. Однако, по данным источника, все ракеты были сбиты ПВО на подходе к городу, обломки ракет повредили жилые дома и вызвали возгорания сухой травы в частном секторе. Специалисты уже начали изучение уцелевших частей ракет, включая навигационные платы, для улучшения способов перехвата в будущем.

Также Виталий Саранцев, представитель группировки ВСУ "Харьков", в беседе с испанской газетой Pais уточнил, что западные партнеры разрешили украинским войскам использовать американские ракеты для ударов по Белгороду, но с ограничением дальности действий.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

Мир

Китайский эксперт Дунсюй считает, что Украина не задействует F-16

Китайский эксперт Дунсюй считает, что Украина не задействует F-16

Согласно публикации китайского государственного издания Global Times, украинские летчики пока не достигли необходимого уровня мастерства в управлении истребителями F-16, что исключает их использование в высокосложных боевых операциях.

Читать полностью
Покупай награбленное: как ВСУ

Покупай награбленное: как ВСУ "перевезли" брошенные дома в "секонд-хенд"

Житель поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) в ДНР Юрий Мухин, эвакуированный в безопасное место, рассказал РИА Новости о бесчинствах, которые творили украинские военные на покинутой жителями территории.

Читать полностью

Общество

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"

50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.

Читать полностью
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме

Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"

В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.

Читать полностью

Новости